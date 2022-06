Mnogo glazbe, dobrog humora i odlične atmosfere ovog vikenda Jacques Houdek donio je Zaprešićkim Novim Dvorima. Intimna atmosfera i čarolija njegovog glasa još jednom su se pokazale kao pun pogodak. Koji su još sastojci potrebni za dobar koncert, zašto je omiljen gost iznenađenja na svadbama i možemo li očekivati i njegovu djecu na glazbenim pozornicama, otkrio je samo za In magazin.

Feštu punu emocija, veselja i dobro poznatog humora ovoga je vikenda Žak održao u intimnom ambijentu Novih Dvora.



''To je sve u nekakvoj formi piknika, nekog ja bih rekao ekskluzivnog piknika. I baš sam danas na tonskoj probi rekao da bi vrlo rado ja sad sjeo na onu jednu balu od slame i da bi si malo pikal, malo cugica i da mi netko pjeva, pa može i Žak, nema problema!'', šali se pjevač.

Nakon više od 20 godina glazbene karijere, pred koncert Žak nema tremu, no otkrio je kako uvijek mora biti:



''Opušten, miran, dobre volje, ne dozvoliti ničemu i nikome da ti pokvari dan jer moraš izaći pred publiku i moraš biti svoj. Ne smiješ staviti nikakvu masku je l' da, toga nam je dosta, nego stvarno ono izaći i dati cijeloga sebe, kako god to prijeteće zvučalo hehehe'', kaže Jacques Houdek.

Osim na koncertnim pozornicama, Žak sve češće svoje fanove razveseli i za vrijeme prvog plesa kao gost iznenađenja.



''To je najveći kompliment stvarno, nema dalje od toga. Mislim da je to ljudima najbitniji dan u životu i da je to stvarno jedna obiteljska svečanost gdje se ja uvijek rado odazovem.'', kaže Jacques Houdek.



''Pozivi su zapravo krenuli još tamo 2005. kad je meni izašla pjesma "Živim za to". Moj bend ju zove "Živim za tost" posprdno. Ja sam se odlučio odazvati još onda tim pozivima. Moji kolege su bili dosta, moram priznati skeptični - kaj ti sad to fakat ideš nekom na svadbu - pa da, idem! Iskočim iz torte nekom ako treba, sve može!'', priča.

Na vjenčanju ili u bilo kojoj drugoj prigodi, gdje god Žak zapjeva, uvijek je poseban doživljaj. Toga su postala svjesna i njegova djeca.

''David sad ima 9 godina, on je sad ušao u Eurosong cijelu priču pa proučava. Pa je danas shvatio da sam ja ipak trebao biti barem drugi na tom Eurosongu i to mi je onak rekao kao žao mu je. Ja velim, čuj, i tati je isto žao, al dobro nema veze'', priča Jacques.

O Sofiji i Davidu Žak priča s velikim ponosom, a kaže i kako su naslijedili ono najbolje od njega i supruge Brigite.



''Tak su lepi na mamu i talentirani na tatu da ti ja to nemrem objasniti. Znači oboje imaju savršen sluh, savršen pitch, ono. Nisam siguran da će se baviti glazbom, ali za Davida me možda iznenadi i da mi dođe u teen godinama i kaže da je osnovao neki punk-rock bend, ne bi se iznenadio'', kaže.

Osim odmora i bućkanja u moru s klincima, Žaka očekuje i ljeto puno nastupa.

