Kraj kolovoza za mnoge znači kraj godišnjeg odmora. S ljetovanja na Drveniku Velom vratio se i Jacques Houdek. Kako ga je proveo, kakve plaže najviše voli te može li ondje proći nezapaženo, otkrio je našoj Juliji Bačić, i to u Samoboru, kamo se prije dvije godine preselio.

"Voli do boli" nova je pjesma Jacquesa Houdeka koja osvaja već na prvo slušanje. Moderna produkcija u kombinaciji sa sjajnim vokalom, Jacquesov je provjeren recept za osvajanje publike.

"Meni je uvijek draže da mi pjesma zvuči na Brunu Marsa ili Ritu Oru ili ne znam ono Eda Sheerana, nego da zvuči na nešto što tamo dolazi s one strane. Čim više istok penetrira u smislu glazbe na naše tržište, to ja više vičem zapad, zapad", otkrio nam je Jacques.

Zvuk zapada imat će i njegov novi album koji će uskoro ugledati svjetlo dana. A svoj kreativni raj, Jacques je prije dvije godine pronašao u Samoboru, kamo se preselio s obitelji. Duga je lista razloga zbog kojih je vrevu Zagreba zamijenio Samoborom.

"Kremšnite su najbolje i najveće i ako pogledate, vidite kako su to te posebne samoborske. A sad ima tu i nekih finih cuga na primjer bermet. Ima tu jako lijepe prirode za vidjeti, ima tu jako lijepih događnja tijekom godine", objasnio je.

Godišnji odmor s obitelji ipak je proveo na moru. Drvenik Veli ove je godine bio njihova idealna ljetna destinacija.

"Ja se u moru osjećam stvarno onako slobodno i lagano, u moru imam osjećaj da mogu sve tako da ja satima budem, uopće se ne sunčam. Ne pada mi na pamet se cvrljiti na plaži, ali u moru sam stalno. I uvijek biram dosadno, povučeno, mirno, naprosto ne želim plašiti ljude na plaži", zaključio je Jacques.

A čak ni na mirnim plažama Drvenika, ne može proći nezapaženo.

"Tamo su dolazili sve stranci nema to veze kad svaki dan, ja sam u vodi i s broda netko viče "jel ovo Jacques?". Meni je to tako normalno", izjavio je.

Slično mu se dogodilo i u Londonu.

"Sjećam se situacije kad sam hodao po cesti s društvom i nešto smo jeli, što ja ne bi nikad sebi dozvolio u Hrvatskoj. Bila je riječ o onim kanticama s pohanom piletinom. I naravno dok smo mi to jeli neka grupa turista "je ono Jacques, e di si Jacques" i naravno pojeli su mi cijelu kanticu", prisjetio se.

Dobar odmor itekako mu je bio potreban nakon naporne prve polovice godine, u kojoj je intenzivno Roka Blaževića pripremao za Eurosong, a nakon što su se slegli dojmovi ne krije nezadovoljstvo Rokovim plasmanom.

"Nismo zadovoljni pa čak ni s nastupom do kraja. Ja mogu sad mirne duše reći da je Rokov nastup upropašten od strane produkcije. Dogodilo se to da se nakon 20 i nešto proba odjednom Roka toliko zaguši s dimom, s jednom abnormalnom količinom dima, da su ga doslovno ugušili na prvoj strofi, ja uopće ne znam kako je dijete otpjevalo to", otkrio je Jacques.

Bez obzira na sve što se događalo u Izraelu, Eurosongu ipak nije rekao zbogom. Tko zna, možda se jednog dana ponovno vrati na pozornicu najvećeg europskog glazbenog natjecanja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.