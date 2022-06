Početkom ljeta većina obveza za djecu prestaje, škola je na pauzi do jeseni, kao i pojedine izvanškolske aktivnosti. Na završnoj priredbi splitskog plesnog kluba okupilo se više od stotinu djece, a uz njih je bio pjevač Jacques Houdek. Koja je poveznica pjevača i klinaca, kako je nedavno Jacques iznenadio pogrešne mladence na svadbi te koje ga obveze očekuju u Splitu, otkriva Hrvoje Krolo.

Stiglo nam je vrijeme u godini u kojem najviše guštaju oni najmlađi. Ljetni praznici su počeli, a time i da jedino trebaju razmišljati kako što bolje iskoristiti vrijeme bez školskih obveza. A upravo su uz posljednji dan škole klinci obilježili i 15 godina splitskog plesnog kluba, gdje su uz prigodni program pokazali roditeljima na čemu su to marljivo radili protekle godine.



Nakon plesnih točki, klince, ali i njihove najmilije, zabavljao je Jacques Houdek, koji ne skriva oduševljenje što je upravo on jedan od najvećih miljenika najmlađe publike.



"Sjećam se tamo 2004. godine kada ja ni izbliza nisam znao da ću postati tata, ali se rodila ideja da snimim album za klince i onda su me svi blijedo gledali. Kad se sad osvrnem unazad taj album "Kad si sretan" je najprodavaniji dječji album svih vremena. Tako da ja sam ponosan da su me klinci prepoznali. Sjećam se tih prvih susreta sa klincima, ja mislim da su oni mene malo pobrkali sa Djeda Mrazom, haha", našalio se Jacques.

Uz dobru pjesmu pjevač je proslavio ono što je, kako kaže, najviše čekao, a to je posljednji dan škole. U njegovu domu uz dva školarca uvijek je zanimljivo.



"Bogu hvala da je škola gotova. Doduše ja ne ponavljam razrede, ali zato mama i baka su ponavljale. Mi imamo Sofi koja je završila drugi srednje, David drugi osnovne tako da sa Sofi više nema problema, ali s Davidom ide sad sve iz početka. Ni mama ni baka nisu imale odmora, ali svi su položili i dobro je", otkrio je pjevač.



Prisjetio se Jacques vremena kada je i on bio u školskim klupama.



"Mogu reći da sam ja bio jedan od rijetkih - debeli klinac omiljen u društvu. Znaš kad čuješ ove priče - mene su zadirkivali i to - mene zaista nisu. Ja ne znam kako sam ja bio te sreće. Bio sam vrlo dobar učenik i ne baš odličan. Samo sam jedan razred prošao s 5 i dobio pohvalnicu ostalo je sve bilo raspon ocjena od 2 do 5", prisjetio se.



No ono bez čega si definitivno ne može zamisliti život jest pjevanje, ova godina je počela toliko radno da se pjevaču dogodila situacija pjevanja pogrešnim mladencima na vjenčanju.



"Naime nisam znao da za vrijeme ove pandemije odnosno sad, pred ovo novo otvaranje života, da su se otvorile još dvije lokacije na jednom mjestu istog naziva pa su to tri paralelne svadbe. Iz trećeg pokušaja sam došao na pravu haha! I onda sam rekao ne znam tko je to platio, mislim mladoženja, da je počastio Jacquesom još dvoje mladenaca haha", otkrio je Jacques.



Boravak u Splitu Jacques će malo produljiti jer počinju njegovi glazbeni seminari.



"Mladim pjevačima koji žele i shvatili su da od mene mogu nešto naučiti, što mi je veliko zadovoljstvo i čast. Družit ćemo se dva puna dana - školski baš sad kad je škola završila haha! Ja ću se truditi otkriti im sve ono u što vjerujem i odgovoriti na sva njihova pitanja - veseli me", priznaje Jacques.

