Dvadesetjednogodišnja Lucija Begić novoIZabrana je najljepša Zagrepčanka koja će se boriti za titulu Miss Hrvatske za Miss svijeta. Mlada studentica prava odgovorila je svima koji su komentirali da je njezin razmak između jedinica neprihvatljiv za jednu misicu. Uz mlade misice, tajnu dobrog izgleda za In magazin su otkrile i poznate Hrvatice koje zrače ljepotom i u sedmom desetljeću

Izabrana je nova najljepša Zagrepčanka koja će predstavljati metropolu na jubilarnom 30-om izboru Miss Hrvatske dogodine. Titulu je ponijela dvadesetjednogodišnja Lucija Begić.



''Studentica sam prava, volim kuhati, volim životinje, bavim se fitnesom. Pokušavam još shvatizi zašto je žiri baš meno dao najviše ocjene. Skupljam dojmove, ali mislim da sam jednostavno zračila pozitivom, smijela sam se, dala sam sve od sebe. ovo je zapravo velika potvrda mog rada na sebi i to je to'', govori Lucija Begić.



Iako bi Lucijinu malenu nesavršenost, razmak između jedinica, neki opisali kao manu nedopustivu za jednu misicu, ona se ne bi složila.



''Ja bih rekla da to svakako nije mana. Trebamo poticati i gurati naprijed sve različitosti koje ljudi imaju. Mislim da ne moramo svi biti isti i ono što traži od nas industrija, mislim da treba svatk bit zadovoljan sa sobom onako kako je'', smatra.

Dok je žiri ocjenjivao mlade kandidatkinje, rijetko tko nije primijetio ovu ljepoticu, koja i u sedmom desetljeću plijeni pozornost, a sve zanima kako tako besprijekorno izgleda i u svojim godinama.



''Pa mogu ja sobodno reći u kojima, ja se ne sramim, 63. Družim se s mladim ljudima, to je najveća stvar. Stalno sam ''nadahnite me, nadahnite me!'', priča, a ističe kako se na plastične operacije još nije dala nagovoriti.

A što je isprobala?

''Plazmu i raznorazne neke druge tretmane, ali nisu invazivni. Nema noža, nema botoxa, ali se vidi ogromna razlika. Bore su apsolutno šarmantne, a i pjegice na rukama'', kaže.



Još je jedna bivša manekenka i agentica za missice pokazala da joj godine ne mogu ništa, a to je Tihana Harapin Zalepugin pa smo se prisjetili 90-ih kad je je bila zadužena za odabir misica. Odmah se javi ta neka sjeta - Anica, Vanja, Lejla, Branka, Martina, jedna ljepša od druge.



''To su sve imena i danas kad spomenete i danas kad ih vidite, ostanete bez teksta, zaista su lijepe, one su se njegovane, poslovne žene, majke. Jedno dve ili tri imaju po troje djece, tako da su to žene koje su opravdale onu ''Lijepa izvana i lijepa iznutra'', pametne i mudre'', kažu.

A isto bi se moglo reći i za Tihanu. Kad je ona prvi put prošetala pistom.

''Jao, sad ću vam reći nešto, ja sam bila prva pratilja na fakultetu ekonomskih nauka, kao brucošica, onda su birali miss. To je bila moja prva šetnja pistom. Tadašnja pobjednica je bila izuzetno lijepa'', sjetila se Tihana.



Realnost za mladu Luciju sada postaju užurbane pripreme za izbor najljepše Hrvatice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.