Petu godinu zaredom izabrana je najljepša mama Hrvatske. U kategoriji natjecateljica od 23 do 39 godina pobijedila je Iris Stanin, dok je u dijamant kategoriji slavila Božena Bajalica. Zašto su se odlučile prijaviti na ovaj izbor te kakvo je za njih bilo ovo putovanje zna naš Hrvoje Krolo.

Više od 17 godina Božena je Šibenik zamijenila Rijekom, ipak, titula za najljepšu mamu Hrvatske u dijamant kategoriji pronašla je upravo u rodnom gradu.



"Stvarno neočekivano, mislim priželjkivala jesam kao i svi, ali zbilja očekivala nisam. Evo s predivnih 6 žena uz mene, stvarno nisam očekivala ali jako sam sretna zbog toga. Pitali su me zašto baš na ovaj izbor, ali mislim da nema značajnijeg ni ljepšeg izbora za jednu ženu majku nego evo da je najljepša mama. Neusporedivo je sa Miss države, turizma, sporta, nego evo najljepša mama je divno biti'', zaključila je Božena Bjalica, Najljepša mama Hrvatske 2022. u dijamant kategoriji.



U Krešimirovu gradu slavila je u kategoriji od 23 do 39 godina, Iris Stanin iz Slavonskog Broda, majka dvoje djece.



"Biti majka to je jedna neprocjenjiva uloga koju vam daju vaša djeca. Majka je stup obitelji, to samo majka može znati, ja to riječima ne mogu opisati to je nešto prekrasno", zaključila je Iris.



17 finalistica iz cijele Hrvatske provelo je dva nezaboravna dana u Šibeniku, koja će pamtiti, kazu - cijeli život.



"Zbilja, bila je jaka konkurencija to su sve drage žene i majke i zbilja sam iznenađena ugodno. Bilo je naporno jer smo dosta imali proba ali opet jako lijepo, družili smo se, upoznali i izmijenili smo iskustva i stvarno sam jako zahvalna što sam dobila priliku da sudjelujem u ovakvom natjecanju.", govori Jelena Konjić, Najljepša mama Hrvatske 2022.



Najteža odluka bila je, kao i svake godine, na žiriju - kako od predivnih mama iz svih dijelova Lijepe Naše odabrati najposebniju.



"Žiri gleda cijelu osobnost, dakle oni su već prije vidjeli i video koje su naše natjecateljice poslale, saznali su o njima informacije. Mame su se predstavile u najboljem svjetlu i taj neki X faktor odnosno energija koja je došla do njih je bila odlučujuća.", kaže Maja Gnjidić Verdecchia, vlasnica licencije izbora "Najljepša mama Hrvatske"



Ovaj izbor im, kažu, služi kao mali izlet iz svakodnevnih aktivnosti. A gdje se skupe mame, zabava je zajamčena. Za iduću godinu ovogodišnje dobitnice šalju poruke ohrabrenja, ali i objašnjavaju zbog čega bi se sve mame trebale prijaviti.



"Da se odmori, odnosno umori haha definitivno ovo nije samo odmor. Ali je iskustvo i sve ovo što će moći dobiti i vidjeti ovdje ne može se mjerit s ničim'', zaključila je Ivana Žunac, Najljepša mama Hrvatske 2022. - glamur.



Ovogodišnje izdanje je završilo, ali direkcija za Najljepšu mamu Hrvatske već užurbano radi na 6. izdanju, za koje najavlju da će biti posebno.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.