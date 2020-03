Maestralnim koncertom Rišpet je potvrdio status trenutačno najpopularnije hrvatske klape. Osnivač klape Pero Kozomara ima obilje razloga za zadovoljstvo. Na splitskoj pozornici Rišpetu su se pridružile i glazbene dive Doris Dragović te Zorica Kondža, koje su subotnju večer učinile još čarobnijom.

"Ostao sam bez teksta, nekoliko puta uspio sam se naježiti večeras na koncertu. Došlo mi je plakati dva puta kad smo se sjetili Olivera. Reakcija ljudi od prve pjesme do zadnje bila je fantastična, svi na nogama i svi sve pjevaju, znaju sve pjesme, zaista velike emocije", zaključio je poslije koncerta Pero Kozomara.



Uoči Dana žena, u prepunoj Spaladium Areni, Klapa Rišpet odradila je svoj koncert života. Nakon 10 godina postojanja rišpetovci su ostvarili svoj san. ''Fališ mi'', ''Bojim se'', ''Šta mi ljube oćeš kazat'' - samo su neke od pjesama kojima su splitsku publiku podigli na noge. A to i ne čudi kada su proizašle iz pera maestra Kozomare, koji potpisuje neke od najvećih uspješnica hrvatske glazbene scene općenito:



Na koncertu na kojem su potvrdili da su trenutačno naša najpopularnija klapa, pridružile su im se i glazbene dive - Doris Dragović te Zorica Kondža. Uoči Dana žena pjevačice su nam povjerile iznenade li ih njihovi partneri na taj dan posebnom pažnjom:



"Mene muž svaki dan iznenadi nekom sitnicom, tako da je svaki dan u godini moj Dan žena'', rekla je Doris.



Ovoga puta u publici, a ne na pozornici, bio je i Jole, koji nije krio oduševljenje maestralnim koncertom:

"Ja sam prošle godine bio njihov gost i u Lisinskom, i u Ljubljani, i Splitu i tako dalje. Ove godine došao sam podržati prijatelje", kaže.



Rišpetove pjesme publika je od početka do kraja pjevala uglas. Iako je u drugom stanju, koncert nije mogla propustiti ni supruga Ive Amulića. Markantni pjevač uzbuđen je zbog skorašnjeg proširenja obitelji pa nam je ekskluzivno povjerio i ime kćeri, čijem se dolasku na svijet neizmjerno veseli, a već su smislili i ime.

''Zvat će se Dina. To me ime podsjeća na mnogo toga, a tako mi je slatko i ja sam odlučio da će se zvati Dina", otkrio nam je.



Iako su koncertom u Splitu postavili visoko ljestvicu, za rišpetovce nema odmora. Nove pjesme već se snimaju.



"Radimo pjesmu za Splitski festival, radimo i drugu pjesmu za 10. mjesec. I onda ćemo zaokružiti priču s novim CD-om. Izaći će van novi CD, treći, naziva ''Šta mi ljube oćeš kazat''', ispričao nam je.



I uopće ne sumnjamo da će nove pjesme brzo pronaći put do srca slušatelja, a sudeći prema splitskom koncertu, Klapu Rišpet uskoro bismo mogli gledati i na velikoj pozornici Arene u Zagrebu. Rišpet, s nestrpljenjem vas očekujemo!

