"Fermaj me" - naziv je nove pjesme Klape Rišpet. Ljubavna balada koju su napravili, kažu, sebi za dušu. Krenuli su snažno u 2022., koju su otvorili koncertom na Stradunu, a nastavili novim pjesmama i pripremama za veliki koncert u dvorani Lisinski. Zašto se ova pjesma razlikuje od drugih njihovih uspješnica, tko je u spotu glavni glumac te tko je Ivi Amuliću najveći obožavatelj, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Ljubav je ono što ih pokreće, ali i tjera dalje da stvaraju pjesme koje postaju u rekordnom roku jedne od najslušanijih na našem estradnom nebu. Klapa Rišpet je ušla u novu godinu s novim singlom "Fermaj me"



"Predivna balada, po meni jedna od najlipših pisama Rišpeta do sada. Mi uvik pivamo o ljubavi, nećemo o politici ili ne znam čemu. Klapa Rišpet je uvik i strogo ljubav. Ovo je zaista prekrasna ljubavna pjesma u kojoj se radi o odnosu muškarca i žene, gdje ga žena ovaj put mora zaustaviti da ne ode. Dao joj je svu ljubav, sve joj je poklonija i jedino će njoj stat - fermaj me jedino ću tebi stat", priča Pero Kozomara.



" Ovo je pjesma koja je napravljena baš za gušt, napravljena je malo u pop maniri i to ti je pjesma kad čovjek dođe u neke godine i još uvijek ga ona mladost gura naprije ali je vrijeme da staneš, vrijeme je da se malo smiriš. A uz pravu ženu to je sve moguće.", govori Ivo Amulić.



Upravo je i Ivo stigao u to, kako ga naziva, blaženo razdoblje života. Uz suprugu i kćerkicu, ističe, ništa mu više nije potrebno, a upravo je tatina mezimica i njegov najveći obožavatelj.



"Kad sam joj baš ovu pjesmu pustio zadnji put da malo posluša, samo se okrenula i rekla - evo tata piva, tako da ima već u ušima to. Ja sam ti taman u tim godinama, razumiješ, ali mi nije bila potrebna samo jedna da me smiri nego imam sad dvije.Tako da sam baš u godinama kad mi to odgovara kad sam više okrenut i familiji", iskren je Ivo Amulić.



Glavnu ulogu u videospotu dobio je poznati kuhar Ivan Pažanin, koji je velik prijatelj Klape Rišpet. Iako mu gluma nije primarni posao, u ulozi zaljubljenog mladića doista se dobro snašao. Pa se postavlja pitanje je li mu i izvan kamera na ljubavnom putu cvjetaju ruže?



" Pitaš mene za privatnu ljubav? Ja ti volim svoju familiju, svoga psa posebno, pun sam ljubavi za sve, svega ima u mome životu tako da uvijek je veselo i živo", govori Ivan Pažanin.



Živo je krenula i Klapa Rišpet u novu 2022. godinu. Otvorili su je koncertom u Dubrovniku, a želje da se što više druže sa svojom publikom, sada su dostigle svoj vrhunac. Mini turneju koju su započeli prošle godine, u povodu 10 godina osnutka klape - sad nastavljaju velikim koncertom u Zagrebu.



" 23.03. u Lisinskome, ovim putem pozivam sve gledatelje ali i sve koji vole Klapu Rišpet, dođite ponovo na naš koncert u prekrasan hram kulture Lisinski. To je nama već peti koncert u Lisinskome. Nadam se da će ovi put stvarno biti dobro, da će ove mjere malo i popustit i da će svi ljudi dobroga zdravlja i iskrenoga srca s guštom doći na koncert Rišpeta i da ćemo ponovo zaplesat i zapivat. Zna se da na Rišpetovim koncertima komorno ne sjedi već se grli i pleše, ima tu svega. zaista će biti super i pozivam sve, 23.03. u Lisinski na veliki koncert Rišpeta", najavio je Pero Kozomara.



A kako zvuči novi singl "Fermaj me" u izvedbi Klape Riušpet, imat ćete priliku poslušati već za 10-ak dana.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Beckhamov nasljednik prepustio se strastima s lijepom manekenkom koja je u gotovo nevidljivom bikiniju ukrala sve poglede +20

Slučaj Novaka Đokovića potaknuo je glasine o lošem odnosu njegove supruge i majke, nisu se uspjele složiti ni u najtežim trenucima +26