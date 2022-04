Bibinjac s anđeoskim glasom i pjesmama prepunim emocija Ivica Sikirić Ićo sinoć je svojim povratničkim koncertom oduševio Lisinski. Hitovi s početka karijere poput ''Najlipša si'', ''Ovo tilo vire nima'' i ''Kolone'' ili pak nove pjesme publika je pjevala uglas. U međuvremenu, Ićo je proslavio 50. rođendan i postao djed, a detalje je otkrio ekipi In magazina!

''Ovo čekam već 20 godina, koliko se bavim glazbom, evo da ja doživim taj neki trenutak i taj osjećaj. Evo ja bih rekao da mi je to kao prvi put, ali brzo ćemo se mi nekako uskladiti, naći ćemo se ja i publika jer ja ću sigurno dati sve od sebe'', rekao je Ivica Sikirić Ićo.



Da se snovi kad-tad ostvare, uvjerio se Ivica Sikirić Ićo. Bibinjac, čije pjesme i glas pršte od emocija, nije mogao poželjeti bolji povratak na scenu nakon dugogodišnje pauze od ovakvog nastupa u Lisinskom.



''Ja sam cijelo to vrijeme imao koncerte isključivo po Dalmaciji, manje koncerte, ali u tome sam isto tako uživao i snimao sam nove pjesme bez obzira'', rekao je.

S Ićom su zapjevali i njegovi prijatelji Giulliano i Tomislav Bralić.



''Ićo je ovo zaslužio, uporan je, ima lijepe pjesme'', zaključio je Tomislav Bralić.



''Ićo, pa kad smo ja i on počinjali, uvijek su nas mijenjali jednog za drugog i tu je počela cijela zezancija'', priča Giuliano.



Glazbenici ne skrivaju osmijeh - njihovi su koncertni rasporedi napokon puni.



''Osvanulo je sunce i nama muzičarima. Ima jako puno koncerata dogovorenih, šuška se da će opet krenuti Bambina u HNK Split'', priča Giuliano.



''Zacrtalo se puno toga, do 01.10. nemamo slobodnog termina. Imamo novi album, još se malo miksa, imamo samo dvije pisme za snimiti, imamo Splitski festival, imamo izvanrednu pjesmu i evo reći ću vam ekskluzivno, autor te pisme je Rajko Dujmić, eto!'', otkrio je Tomislav Bralić.

Ićo se sada vraća u punom sjaju, no ne zaboravlja svoje početke kada je dobio poziv da zapjeva u klapi Trogir, umjesto Vinka Coce, koji je tada krenuo u solo vode.



''Onako na prvu sam sumnjao da se netko zeza s nama jer za mene klapa to je institucija, to je prva liga'', kaže.



Uz povratak na scenu, Iću najviše veseli uloga djeda.



''Naravno, zbog toga sam ponosan. Evo ima već četiri godine!'', kaže.

Jedino što ga malkice zabrinjava je, šali se Ićo, 50 svjećica koje je nedavno ugasio na rođendanskoj torti.



''Mahhh, nekad se zamislim kako te godine brzo prolaze, di sam bio, što sam radio. Moram poruku poslati svima slušateljima i gledateljima IN Magazina - svaki dan treba iskoristiti maksimalno i što više uživati u životu jer vrijeme brzo prolazi'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

