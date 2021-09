Ivića Pašalića sve se manje sjećaju kao političara, a sve češće ga vežu uz dizajn namještaja. Nakon Milana, novu kolekciju koju potpisuje sa suprugom Ksenijom, predstavio je i na Zagreb Design Weeku. Na svečano otvorenje stigao je i Giulio Cappellini - čovjek čije je ime sinonim za dobar dizajn.

Kada je u pitanju namještaj, Ksenija i Ivić Pašalić, pobjednički su tandem. Sofisticirani dizajn koji potpisuju pobuđuje veliko zanimanje kako posjetitelja tako i struke.



"Ova kolekcija se zove Eternel i naša je najnovija kolekcija. Pokazali smo je prije desetak dana na Milano Design Weeku i vrlo smo ponosni da smo bili pozvani da našu kolekciju izložimo, jer kad dođete u Milano onda je to vrh. Onda je to stvarno veliko veliko priznanje", izjavio je Ivić.

Otkad su počeli zajedno raditi uvijek je trebalo nešto dizajnirati. Krenulo je s malim uporabnim predmetima koje bi dijelili poslovnim partnerima.



"Daščice, kutije i stalno nam je bila želja da napravimo nešto veće i onda je jedan dan u suprugu inat proradio i rekao je - mila, sve ono što ste crtali, sav onaj namještaj, a to je bilo baš prije Ambijente, vi to možete napraviti. Rekla sam, nema problema juhuuu", ispričala je Ksenija.



Sa svojim timom radila je dan i noć.



"Mi smo izložili tri kolekcije. Ne pitajte me kako, ali mi smo dobili prva priznanja i prvu nagradu na Ambijenti", pohvalila se.

Ivić je otkrio i s kim je lakše izaći na kraj u konstruktivnim raspravama, sa suprugom ili bivšim kolegama političarima.

"Sa suprugom. Moja je uvijek zadnja, ja kažem - da draga i tu je kraj svake rasprave. Tu nema puno prostora, ja u tome uživam, stvarno u ovome što radimo. Sretan sam da radimo lijepe stvari, sam to nikad ne bih napravio, dakle ideja je moje supruge, a ja sam pomoćni igrač. A što se tiče političara, to je bitka", priznao je Ivić.



Da je ovaj spoj muškog i ženskog principa dobitna kombinacija potvrđuju i brojne prestižne nagrade.

Inovativnost i okretanje kvaliteti kao ispravan put u budućnost vidi i čovjek čije je ime sinonim za dobar dizajn.



"Nakon pandemije mnoge su se stvari promijenile. Drugačije živimo, putujemo, provodimo slobodno vrijem, radimo drugačije. Zato mislim da je najvažnije proizvesti ono što će biti pravi odgovor na zahtijeve kupaca. Danas radimo od kuće, provodimo vrijeme s obitelji, tako da su se potrebe izmijenile i mislim da je za dizajnere vrlo važno dati brze odgovore novim zahtijevima ljudi", zaključio je dizajner namještaja i arhitekt Giulio Cappeli.

