U takozvanoj sezoni kiselih krastavaca okopavanje krumpira i 5G mreža bili su neke od čestih tema na estradnoj sceni pa smo Ivanku Mazurkijević i frontmena grupe Let 3 upitali kako oni dišu po tom pitanju. Ivanka i Mrle su izolaciju, dakako, kreativno iskoristili pa je u karanteni nastao videospot na daljinu, ali i ''Zvučni karburator''. O čemu je točno riječ te kako izgleda materijalizirani zvuk grada Rijeke, istražila je Sanja Kuzmanović

Pretpostavljamo da znate kako izgleda Rijeka, no možete li zamisliti kako ova europska prijestolnica kulture zvuči? Futuristička instalacija koja frekvencije grada kroz morsku vodu pretvara u skulpture od soli plod je višegodišnjeg rada frontmena grupe Let 3.

Znači, vreva svakodnevna, buka od prometa, tvornica, od svega, to je zvuk koji smo poslali u zvučnik koji se nalazi u morskoj vodi, u moru. I onda taj zvučnik kako radi, postoji cijev pod pritiskom, i svaki pomak zvučnika tjera tu vodu kroz cijev, ona se raspršuje u kapljice, pada na jednu vruću ploču i tu se formira, kako isparava morska voda i ostaje sol, formira se skulptura grada Rijeke", objasnio nam je Damir Martinović Mrle.

Zvučni karburator, koji na sebi ima čak pola milijuna optičkih vlakana, Mrle vidi kao referentnu turističku točku svojeg rodnog grada. Ova instalacija plod je višegodišnjeg rada i istraživanja u kojem su mu pomogli stručnjaci, mađioničari, dizajneri, ali i supruga Ivanka.

"Kad sam ja snimao taj zvuk, Ivanka je, čuvši to, počela pjevati na taj zvuk i mi smo napravili pjesmu, napisala je pjesmu koja se zove "Sailor", otkrio je Mrle.

"Prvi put živim u pomorskom gradu, upoznala sam te mornare i bila mi je fascinantna ta frekvencija koja te zove kući, kao neki sirenin zov. Tako mornari, i cijela ta njihova priča i rastrganost između užasno velike ljubavi prema moru i pučini i gubljenju sebe godinama i isto toj obitelji koja te vuče", priznala je Ivanka.

Oni nisu rastrgani između posla i obitelji jer pod svjetlima reflektora zajedno egzistiraju već puno desetljeće.

"Svaka nova pjesma, meni je bar tako, kad je počnem raditi, uvijek imam osjećaj da nikad ne znam kako ću je završiti, tako da je svaki taj posao kao novi posao, ideš sve ispočetka", izjavio je Mrle.

"Poziv ne možeš birati, on te nađe, i on je i kad si neuspješan to je tvoj poziv, i kad nemaš love, ti to radiš. I to je razlika između posla i poziva zato umjetnici to svoje rade, a onda privatno i čiste i konobare i što već sve rade u životu, da bi svoj poziv ispoštovali", objasnila je Ivanka.

Stoga je nezaobilazna tema svakako bila i okopavanje krumpira, na što se ovaj glazbeno-bračni par šali da od krumpira neće ništa ni ostati kad se svi prozvani uhvate motike.

"Da, mi ćemo kopati, oni nek idu pjevati. Ma šalimo se malo.

Mislim da bi bilo lijepo da ljudi barem sućutno sa strane ne komentiraju ružno", zaključila je Ivanka.

