Dva nova singla, jedna nova suradnja, otkrivanje novog alter ega, ali i nagrada za 45 godina djelovanja na glazbenoj sceni. Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle glazbeni su par u čijem se domu mnogo toga obilježava.

Za mnoge najkreativniji, ali i najzanimljiviji ljubavno-estradni par Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, predstavili su novi singl.

''Tvoje su priče Eiffelov toranj'' Ivanka autorski potpisuje, a prvi put je spojila glas s drugom kreativnom polovicom Leta 3 – Zoranom Prodanovićem Prljom. I donijela priču o onome što sve parove čeka – starenje i promjene:

''Radi se o odnosu dvoje ljudi koji su jako dugo zajedno, koji su srednjovječni, leže poslje ručka i ta šansa ljubavna koja se daje kad dođe odnos nakon godina zajedničkih u neku kolotečinu, i da će se oni zaljubiti u osobu isto kao na početku. I po ovoj priči šansa postoji.

Lijepo je kad odnosi sazriju do tog nivoa, da mogu biti pretočeni u nekakve emocije i takvu nekakvu pjesmu'', govore.

Damir je, kao i uvijek, dao svoj doprinos kroz glazbu, aranžman i produkciju. Sve je odmah imao u glavi, zamislio je to pri njihovu obiteljskom posjetu Parizu i vožnji na vrh Eifelova tornja:

''Kad smo se vozili u tom liftu, i dosta visoko to izgleda i ja si mislim šta ako pukne ta sajla, i ond sam si zamislio cijelu priču o liftu i toj sajli kako puca i kako ja s tog vrha uljećem ful velikom brzinom, kao neka raketa probijam tu zemljinu koru i ulazim u utrobu zemlje

I izađemo van iz grotla vulkana, puni ljubavi'', govori Mrle.

Damir se odnedavno ponosi i nagradom koju je primio od Hrvatske glazbene unije, i to za dugogodišnji rad i doprinos glazbenoj sceni. A to je čak 45 godina!

''Nisam ja ni znao da je prošlo toliko godina, to znači da se ja od 15 godine bavim glazbom. I to isto nisam znao. A što bih rekao, rekao bi da je to vrijeme dosta brzo prošlo, da imam osjećaj da sam jako malo stvari napravio, i da bi htio još jako puno'', kaže.

I možda je teško izbrojiti sve njegove doprinose domaćoj sceni, no ima ih mnogo - od osnivanja rock sastava Let 3 i pretećih bendova, do rada na kazališnoj i filmskoj glazbi, albuma i slikovnice za djecu, a sve upotpunjeno njegovim brojnim osobnostima. Uz alter ego MR. Lee, sada je stigao i novi - DJ Demian:

DJ Demian je sve samo ne običsn DJ. Ne miksa za pultom tuđu, već isključivo svoju glazbu.

No uz mnoštvo njegovih različitih alter ega, Ivanka kaže, kao partner ima samo jedan:

Nakon desetljeća veze i vjenčanja u videospotu, ovaj par svoju je ljubav odlučio i službeno ozakoniti. No zbog epidemiloške situacije, vjenčanje su nekoliko puta otkazivali.

''Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini. Sad ova niva pjesma, ljubav se budi'', govori Ivanka.

''Čekaj samo, sad sam to shvatio, ti se opet zaljubljuješ'', upitao ju je Mrle.

A kao da je papir važan, kažu. Bez obzira na njega, nastavit će zajedno stvarati, kao i dosad. ''Tvoje priče su Eifelov toranj'' pjesma je kojom najavljuju koncert Let 3-ja, ali i novi album:

''Ona najavljuje naše 7 antivalentinovo, 25. veljače u Boćarskom domu u zagrebu, i za tu prigodu ćemo objaviti novi album koji je već trebao izać unazad dvije godine, ali zbog korone nije uspjelo, a to su raznorazne surdanje. Pjesme stare kojima smo udahnuli nešto novo'', kaže Mrle.

A kako i ne bi kad su okupili poprilično zanimljivu ekipu koja gostuje na novom albumu. Od Tereze Kesovije, Vuce, Alke Vuice do TBFa i Ramba Amadeusa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Hus se emotivnim riječima zauvijek oprostio od legendarnog prijatelja i kolege: "Aki je bio sve što je trebao biti..." +35

Akijeva kći Edina ocu je posvetila dirljiv govor, a sin Kristijan suze nije mogao suspregnuti: ''Hvala ti, i samo da znaš...'' +34