Iako je zbog majčinstva njezina karijera bila na čekanju, Ivanu Radovniković majčinske obveze nisu spriječile da piše pjesme. Šesti studijski album osobno potpisuje. Za najnoviji singl koji ovih dana promovira, inspiracija su bili upravo njezini sinovi Filip i Fran.

Da majčinstvo donosi mnogo izazova, pa čak i da karijera čeka po strani, vrlo dobro je poznato kantautorici Ivani Radovniković. No, u njezinu slučaju majčinstvo je i razlog da nastanu nove pjesme, jer bolje inspiracije od njezinih dječaka - Filipa i Frana, nema, a sve što im želi u životu najlakše je ispričati kroz stihove:

"Svojoj djeci želim prvenstveno da budu dobri ljudi, da odrastu u sretne i zadovoljne individue, i da budu prvenstveno svoji, da slijede svoje snove, da budu hrabri u tim svojim odlukama, i da će se uvijek vratit mami u zagrljaj kad im bude trebalo", rekla je kantautorica Ivana Radovniković.

A uz sve to, u novom singlu Ivana svojim sinovima poručuje i kako se u životu ne trebamo baviti mišljenjima i normama koje nam definiraju drugi, već im jednostavno reći - bye bye.

I sve to, nada se da će ući u malene glavice koje su za nju sada cijeli svemir:

"Stariji Filip mi prepoznaje glas, zna kad čuje na radiju pjesmu, ne voli me nešto pretjerano gledati na televiziji, ne znam zašto valjda to dijeljenje mame sa drugima, ali mlađi recimo reagira puno, puno bolje u smislu, voli plesati i pjevati koliko mu pjevanje ide s godinu dana", ispričala je Ivana.

Vjeruje da će uskoro sinove moći povesti u voljenu Barcelonu gdje je još u rujnu sniman ovaj videospot. Ivana otkriva i kako ondje uvijek rado vraća, a svojedobno je u Barcelonu planirala preseliti sa suprugom Stjepanom Markovićem:

"Ali eto nekakva stabilnost i jedan uhodan život u Zagrebu je ipak presudio tome da se ipak ne odlučimo finalno na taj korak, jer tad smo htjeli djecu i otići u nekakvu neizvjesnost, a planirati obitelj je poprilično onako naivno, ali nije nam žao što smo ostali u Zagrebu, jer tu smo osnovali obitelj i imamo lijep život", otkrila je pjevačica.

I kada se već nisu okuražili na takav veliki korak, danas imaju razloga da iznova posjećuju. Ondje naime živi njezina mlađa sestra Antonija koje je također dio ove glazbene priče:

"Ona je ustvari sponatno završila u spotu jer je njezin pratioc bio pas naše snimateljice. Oni su ustvari zabavljali više prolaznike, nego što su trebali sudjelovati u spotu, ali teško ih je bilo ne snimati i ne gledati pa su završili kao glavi akteri", rekla je Ivana.

Glavna akterica naše priče trenutačno uživa u odmoru sa svojom obitelji. Nakon povratka u Zagreb pripremat će nove singlove, jer dugoočekivani šesti studijski album uskoro će ugledati svjetlo dana:

"Planovi su za sada preživjeti 2020. godinu, kao i svima ostalima, mislim da je teško ustvari sad planirati nešto, više od danas do sutra, trenutno su to singlovi, a ja se nadam da će album biti gotov do kraja 2020.", ispričala je pjevačica.

Ivana se nada da će tada mnogi uz njezine vesele i inspirativen pjesme 2020. reći bye bye, i da će svemu onome što se u njoj loše dogodilo doći kraj!

