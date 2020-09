I četiri godine nakon objave knjiga Ivane Plechinger bilježi uspjehe. No njezine motivacijske riječi već duže vrijeme ne dolaze samo u pisanom obliku već i u formi videoblogova u kojima, kako kaže, nudi srce na dlanu. Posebice onom naziva 'Pismo moje mame s druge strane'. Kako se ona borila u teškim životnim trenucima, ali i kako odagnati negativne misli u vrijeme pandemije, otkrila je Jeleni Prpoš.

Najemotivniji videoblog koji je Ivana Plechinger objavila, onaj u kojem, među ostalim, čita pismo koje joj je kao djevojčici napisala majka prije smrti, pregledan je više od milijun puta. To toliko vrijedno i snažno pismo tumači kao svojevrstan vremenski portal, što je shvatila kada ga je ponovno uzela u ruke, više od 30 godina nakon njegova nastanka.

"Kao da sam čula njezin glas koji mi je rekao: 'Ajde, ljubavi, molim te pročitaj to pismo kao da sam ti ga pisala jučer'", dio je pisma Ivanine majke.

Učinivši to, dobila je toliko traženi mir. Naime, u to se vrijeme Ivana morala oprostiti i od oca. Ova nekadašnja pjevačica i voditeljica, a danas motivacijska govornica, dugo je razmišljala o tome da nikad ne objavi ovaj video. No danas itekako zna da je to jedna od najboljih stvari koje je ikad učinila. Ne zbog sebe, nego zbog svih onih kojima je snimka pružila utjehu.

"Ispod tog videa postoji 888 komentara i od toga je 350 predivnih priča koje pričaju predivne slične stvari koje su im se dogodile.

Kad vidim kakve su reakcije, to je onda nebeska plaća", priznaje Ivana.

Zahvalnost je Ivani promijenila život iz korijena. I drugima savjetuje da svaki dan zahvale na životu i svemu što on pruža. Koncentrirati se treba na ono pozitivno jer tako, kaže, sebi privlačimo samo dobro. Svega toga postala je svjesna nakon moždanog udara.

"Ta osoba koja je mene dovela do moždanog udara stvarno je umrla, nema je ni biološki, stanice se zamijene. Ja sam bila osoba koja je sama sebi privukla tu bolest", smatra Ivana.



O tome je progovorila i u knjizi koju je objavila prije četiri godine. Njezin naslov ujedno je jedna od glavnih životnih istina - ''Ono što ostaje uvijek ljubav je''.

"Ti si jedina osoba koja je u tvojem životu u svakoj sekundi dok ne odeš s ovog svijeta. Ako pitaš mene, i ne odeš. Ako ne voliš sebe, pa što ćeš drugima dati", objašnjava ona.

Na toliku otvorenost te činjenicu da svoje srce nudi na dlanu velikom broju ljudi, kako kaže Plechinger, blagonaklono gleda i njezina obitelj. Sinovi i suprug Bruno potpora su joj u svemu što radi.

"Njima je to sve kul, rekli bi ti oni, oni su na to navikli. Odrasli su uz dva poznata roditelja. Onda ja kad pišem knjigu kažem: 'Janči, dođi vidi što sam napisala, opet ćeš se naći", otkrila je.

Inspiraciju za svoje drugo štivo pronašla je za jednog gostovanja u srednjoj školi. Misao ''da sam barem ovo znala ranije'' okosnica je knjige.

"Dogodilo se zapravo da su sat vremena bili u potpunoj tišini, da su mi na kraju dolazili zahvaljivati i da je došla pedagoginja i rekla mi da se to nikad nije dogodilo, da sat vremena budu bez mobitela", ispričala nam je Ivana.



Cijeli život, pa tako i pjevačka te voditeljska karijera, vodili su je, kaže, do ovog što je danas. Glasna motivacijska govornica koja, među ostalim, savjetuje kako se nositi s mračnim mislima u vremenu pandemije.

"Filtrirajte sve što dolazi do vas, kakve vijesti, s kim se družite, razmišljajte svojom glavom. Nemojte sve što vam se servira na različite načine uzimati zdravo za gotovo. Razmislite na svoj način iz pozitivnog nečeg", savjetuje svima.



Svi mi živimo iste ili slične nedaće. Ona je razloge svojih uspjela pronaći, a u nadolazećim radionicama, virtualnima i uživo, tomu želi podučiti i druge.

"To je neka sljedeća razina ljubavi koju se trudim ljudima dati i neću s tim prestati. Makar se proglasilo da samo dvije ljudi može biti na radionici, ja ću za njih dvoje doći", poručuje Ivana.

