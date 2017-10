"Ja sam griješila u tome što je meni uz pretjeran strah, koji sam proživljavala u to vrijeme donijelo moždani udar", rekla je Ivana Plechinger.

Zdravlje često stavljamo na posljednje mjesto. Upravo se zato o toj temi raspravljalo na ženskom vikendu. "Ja sam griješila u tome što je meni uz pretjeran strah, koji sam proživljavala u to vrijeme donijelo moždani udar. Danas sam shvatila zašto mi se to dogodilo, o tome sam čak čitavu knjigu napisala. Zezam se da sam u životu otad promijenila sve osim muža. I šibam dalje", kaže Ivana Plechinger nakon svega što joj se dogodilo u životu.

"Pa jednostavno sam shvatila, mislim događaj je bio, bilo je nekoliko događaja, rastava, znači neki veliki moj preokret od prvog muža i drugi, znači kad sam uzgubila bebu i kad sam rodila, to su dvije neke moje velike prekretnice", otkrila je, s druge strane, Ivana Banfić.

Spisateljici Milani Vlaović prekretnica je bila bolest štitnjače, od koje svake godine obolijeva sve veći broj ljudi, osobito žena. "Kad mi je ustanovljen Hashimotov sindrom. Na svu sreću to je jedna prilično bezazlena bolest, dakle ako bih morala birati neku autoimunu bolest, onda bi to bila ta, ali tada sam shvatila da koliko god djelovala sebi i snažna i odlučna u životu, nekako nisam sebe doživljavala kao slabu osobu i do tad nisam imala nikakvih većih zdravstvenih problema". Tada je odlučila promijeniti životne navike, a u tome joj je pomogla i psihoterapijska edukacija. Na učenje ove vještine odlučila se kako bi mogla obogatiti likove o kojima piše, a na kraju je to obogatilo nju. Što su još poznate dame otkrile te što savjetuju, pogledajte u prilogu IN magazina.

