Reporter Andrija Jarak te urednica i voditeljica emisije Provjereno Ivana Paradžiković finalisti su za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio. S Ivanom i Andrijom o protekloj je godini za IN magazin porazgovarala Lana Samaržija.

Nova TV s najgledanijim informativnim programom u zemlji i licima kojima ljudi najviše vjeruju i u godini katastrofe ostala je dosljedna u svojoj misiji - informirati građane, ukazivati na probleme i mijenjati društvo nabolje. Reporter s prve linije Andrija Jarak kaže da je u izvještavanju potrebna i ljudskost:

''Mislim da je u ovakvim nevoljama uloga medija da ljudima pomognu, pruže utjehu i nadu te da objektivno i pravovremeno izvještavaju. I ako možeš izmamiti nečiji osmjeh u toj nevolji, napravio si jako veliku stvar'', zaključio je.

Iza Andrije Jarka više je od 25 godina iznimne karijere, nebrojeno mnogo terena, prijeđenih kilometara i javljanja uživo. Iako zna ostati hladne glave, emocije ni njega nisu zaobišle:

''Borili smo se protiv neke nevidljive, nepoznate bolesti, o kojoj apsolutno ništa nismo znali i protiv dva potresa, o kojima znamo puno, ali se ne možemo braniti, i to je, ja bih rekao, situacija straha, beznađa kod svih ljudi. Naravno da to nije zaobišlo ni mene jer čovjek razmišlja što i kako dalje. Postavilo se pitanje kako dalje s gospodarstvom, hoće li ljudi moći živjeti, raditi, funkcionirati, svima nam se život okrenuo naglavačke...'', kaže Andrija.



2020. godina uvelike je promijenila i novinarstvo, koje se više nego ikad borilo s brzoširećim lažnim vijestima. Ograničeno je bilo i samo obavljanje posla.



''Prošla godina zapravo je dovela u pitanje opstanak istraživačkog novinarstva. Nismo mogli obavljati posao kako smo navikli i jednostavno smo se morali prilagoditi'', objašnjava Ivana Paradžiković.



Andrija Jarak prebolio je koronavirus, srećom sa lakšim simptomima.



''Ali dovoljno sam ih imao da shvatim da to ustvari nije nikakva šala i da toj bolesti treba pristupiti maksimalno ozbiljno. Najlakše je reći to je ništa, to ne postoji, to je netko izmislio, to je netko pustio. To postoji'', govori Andrija.



COVID nije zaobišao ni Provjereno. Višestruko nagrađivana istraživačka emisija Provjereno svoju je 13. sezonu, ali i novu 14. započela u nikad izazovnijim vremenima.

''I to je bilo nevjerojatno. Ljudi, mi smo odradili dvije emisije iz samoizolacije, kolege snimatelji išli su sami na teren i novinari na videopoziv i tako smo odrađivali teren, a ja sam snimala emisiju doma u svom dnevnom boravku, sin me snimao'', prepričava Ivana.

Za 2021. Andrija i Ivana zato imaju nadu i mnoge želje:



''Poželjela bih nam mira svima zajedno, evo, samo to želim'', Ivanina je želja.

''Nadam se da će COVID postati prošlost, da će ga cjepivo i sve druge mjere pobijediti i da će ljudi u Hrvatskoj moći disati punim plućima i živjeti. Život je samo jedan, rezerve nema'', zaključio je Andrija Jarak.

Andrija je ponovno nominiran za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio. Finalist je u kategoriji za najboljeg TV novinara.



''Nominacija je super, ali još je ljepše kad osvojiš nagradu. Što bude, bit će. Ako bude to je hat trick, treći Zlatni studio i to je meni sasvim dovoljno'', kaže.



U finale kategorije najboljeg TV voditelja ušla je i Ivana Paradžiković, ali i emisija koju vodi i uređuje Provjereno.

''Nama to znači jer mi zato radimo, mi služimo javnosti, građanima i naravno da nam onda nagrada koju dobijemo, koju su nam dodijelili gledatelji znači'', kaže.



O načinima glasanja pročitajte na stranici novatv.hr, a glas za svoje favorite za nagradu Zlatnog studija možete dati do 5. veljače. Dodjela nagrada održat će se 20. veljače.

Emisija koja svakog četvrtka mijenja društvo nabolje, Provjereno, kao i urednica i voditeljica Provjerenog Ivana Paradžiković, u utrci su za medijsku nagradu Zlatni studio u kategorijama Najbolja TV emisija i Najbolji TV voditelj/voditeljica.



Podržite ih svojim glasom, a kako to učiniti, saznajte ovdje.

Reporter Nove TV, koji je postao sinonim za javljanja s mjesta događaja, Andrija Jarak, u utrci je za medijsku nagradu Zlatni studio u kategoriji Najbolji TV novinar/novinarka.



Podržite ga svojim glasom, a kako to učiniti, saznajte ovdje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.