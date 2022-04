Ivana Marić s novom pjesmom intrigantnog naziva "Kako je s njom" predstavit će se na ovogodišnjem 69.Zagrebačkom festivalu. Tko je njezin glavni modni kritičar, zbog čega je patila na snimanju spota, ali i zašto je najljepše uspomene vežu uz Kijev, saznajte u prilogu In magazina!

"Novi singl napokon nakon dugih pet godina. Bilo je u međuvremenu nekoliko suradnji s dragim kolegom Sandijem, s grupom Gea, čak sam gostovala na božićnom albumu dragog prijatelja Mate Bulića. Nije da se nije radilo, je li, ali čekala sam pravu pjesmu koja će u meni napraviti neki preokret i reći, e za ovo se ponovno isplati vratiti u tu kočiju ...", priča Ivana.



Ivana Marić vratila se na scenu i već pitanjem "Kako je s njom " u naslovu pjesme zaintrigirala javnost.



''Malo navodi na nekakve ljubavne trokute i sapunice, ali baš to je meni nekako bio glavni faktor zbog kojeg sam se odlučila za tu pjesmu'', priča.



No stihovi ipak , otkriva nam, nisu biografski.



"Ja sam možda imala sreće da nisam bila ta koja je ostavljena, ne da nisam nikad, ali nisam imala te situacije gdje sam možda patila za nekim, i išla ga na vrata pitati kako je sad, je l' ti nedostajem, je l' ti žao, je l' ti bolja od mene...'', priča Ivana.



Možda nije patila u ljubavi, no zato je na snimanju spota. I to zbog ideja koje sama osmislila.



''Na kraju sam se pokajala za sve svoje ideje jer sam se toliko smrzavala, vani je bilo nekih pet, šest stupnjeva, ima kadrova koje smo morali izbaciti jer se vidi kako su mi se dlake od hladnoće digle, kako sam se naježila'', priča.



Zadrhtala je Ivana, ali od sreće i prije 12 godina kad se na petak trinaeseti Vjekoslavu Šunjiću zaklela na vječnu ljubav. Suprug je i danas njezina najveća potpora, a nova Ivanina pjesma posebno se svidjela njihovoj mlađoj mezimici, četverogodišnjoj Veri Moniki.



Starija pak kći, 12-godišnja Vita Marija mamin je glavni modni kritičar.



Danas sretna majka kojoj je obitelj na prvom mjestu, davne 2005. s Pamelom Ramljak i Nedom Parmać nastupala je i na Eurosongu. Feminemke su tada Bosnu i Hercegovinu predstavljale u danas ratom izmučenom Kijevu.



''Doživjele smo prekrasne trenutke s tim ljudima koji su nas zaista prigrlili, prihvatili, bili toliko gostoljubivi da imamo najljepše moguće uspomene. Imam feeling da sam stvarno nešto posebno doživjela tamo, ruše mi dio mojih uspomena'', priča Ivana.



Iako gotovo svaki vikend s bendom nastupa na svadbama i raznim feštama, Ivana nam za kraj otkriva što joj ipak nedostaje.



"Moji koncerti. Bit će koji slobodan vikend ove godine, ovog ljeta, pa ćemo uvaliti sigurno neki dobar datum za neki pravi koncert, a onaj neki ozbiljniji čeka nas na jesen'', priča Ivana.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

