Ivana Mandić i Svjetlana Matić, urednice su koje stoje iza emisije IN magazin.

IN magazin već puno desetljeće zabavlja gledatelje no malo tko zna tko su urednice koje stoje iza ovog gledanog TV projekta. Naime, na čelu emisije stoji Ivana Mandić kao glavna urednica, a odmah do nje, ništa manje važna, jest Svjetlana Matić kao dnevna urednica. Ove dvije nekad uspješne novinarke, a danas urednice, otkrile su nam sve tajne stvaranja IN magazina.

Koliko je zahtjevno uređivati emisiju koja ide pet puta tjedno?

IVANA: Prilično je zahtjevno ali istovremeno i izazovno pet dana u tjednu stvarati sadržaj za koji nastojimo da uvijek bude aktualan, zanimljiv ali i poučan. I nakon 10 godina emitiranja emisije ideja nam ne nedostaje i s jednakim žarom kao i na samom početku radimo na svakoj novoj emisiji. Zahtjevi gledatelja kroz vrijeme se mijenjaju, pa to treba znati prepoznati. Osluškujemo želje gledatelja ali sadržajem im ne podilazimo, trudimo se sami stvarati trendove i sadržaj koji će publika zavoljeti.

SVJETLANA: Da bi radio ovaj posao, moraš biti potpuno predan i posvećen emisiji. Idemo od ponedjeljka do petka, ali ne postoji dan u tjednu kad nema snimanja. Izazova i nepredvidivih situacija ima napretek, ali upravo zbog te dinamike posla mi smo se i "zakačili" za ovaj posao. Laska nam činjenica da imamo veliki broj vjernih gledatelja. No, održati se godinama kao najgledanija lifestyle emisija možda je najveći izazov. Svake godine podižemo ljestvicu. Tražimo nove priče, nove zvijezde, nove formate. Želimo biti još znatiželjniji. Još zabavniji. Još edukativniji. Da ne biste upali u zamku rutine, morate konstantno osluškivati želje gledatelja. Ljudi su skloni mišljenju kako je rad na zabavnoj emisiji isključivo - zabavan. No, da biste imali dobre rezultate, kao i u bilo kojem poslu, potreban je neprestani rad i rekla bih požrtvovnost. Ako ovaj posao ne osjećaš, ako nema strasti, ako ne grizeš, rezultati ce izostati. I upravo ta neprestana trka za novim pričama i snimanjima istodobno je jako zahtjevna koliko i nevjerojatno stimulirajuća.

Koji je najteži dio posla?

IVANA: Ako mislite na segmente posla unutar redakcije svaki je dio jednako važan i jednako zahtjevan. Vodimo računa o svakom detalju. Jednaku pozornost posvećujemo izboru tema, razradi priče, odabiru sugovornika, načinu snimanja i montaži. No ako govorimo o emisiji u cijelosti onda je to zadatak pobijediti samoga sebe, odnosno postavljati si nove i sve više ciljeve.

SVJETLANA: Najizazovniji dio posla je to što zapravo rad na emisiji nikad ne prestaje. Uvijek tražite još malo više od sebe. Još malo više od novinara. Od tima. Ukoliko dobro slušate, svatko ima priču vrijednu snimanja. Talentirani mladi ljudi, inspirativne priče osoba s invaliditetom, umirovljenici koji ostvaruju svoje snove, ispovijesti poznatih osoba ...sve su to naši sugovornici. Možda nam se čini kako smo stalno okruženi negativnim vijestima, ali ima toliko pozitivnih i divnih ljudi koje svakako vrijedi istaknuti i mi to radimo s velikom radošću. Uz to, pored intervjua s poznatim osobama, kako domaćim tako i inozemnim, tijekom svih ovih 10 godina gotovo da nema grada, mjesta i sela u kojem ekipa IN magazina nije snimala. Želja nam je novinarskim pričama uvijek iznova podsjetiti koliko je Hrvatska uistinu prelijepa zemlja. Uživamo u razgovoru s najpoznatijim Hrvatima jednako kao i ljudima iz najudaljenijeg kutka Hrvatske koji vjerno njeguju hrvatsku tradiciju i običaje. Često se znamo šaliti da nema tog hrvatskog narodnog običaja, nošnje, recepta, događaja, festivala, starog zanata kojeg naši novinari nisu snimili. I to s velikim zadovoljstvom.

Svjetlana Matić (FOTO: Dnevnik.hr)

Jeste li se ikada kao kolegice posvađale i kako to izgleda kada se oko nečega ne slažete?

IVANA: Kroz sve godine koliko radimo zajedno ni jednom se nismo posvadile, nikada nismo razgovarale povišenim tonovima. Ukoliko nam se mišljenja o nečemu razlikuju iznesemo svaka svoje argumente i vrlo brzo pronađemo najbolje rješenje. Ni jedna ni druga nismo sputane sujetom pa nam stoga nije teško međusobno priznati da smo u nečemu bile u krivu. Kako dobro funkcioniramo najbolje opisuje to što jedna drugoj dovršava započetu rečenicu, uhvatimo jedan drugu da istovremeno krećemo raditi na istom zadatku, istovremeno dođemo do istog rješenja, a sve češće nam se događa da si međusobno istovremeno pošaljemo SMS identičnog sadržaja. Naš odnos odavna je nadišao samo odnos dviju kolegica, zaista nas veže nešto puno više. Sa Svjetlanom je ugodno raditi jer je izuzetno odgovorna, stručna, kolegijalna, a kao osoba prije svega je privržena i odana.

SVJETLANA: Prava je sreća surađivati s Ivanom i iznimno je cijenim. Ona je ta koja je u redakciji IN Magazin od samih početaka. Od prvog dana kad sam došla u redakciju na mjestu dnevne urednice , Ivana je bila velika podrška. Prošle smo brojne situacije tijekom godina, od stresnih pa sve do onih predivnih. Velike smo prijateljice te upravo zahvaljujući njoj, njenom velikom znanju, sposobnosti i intuiciji emisija IN magazin je došla do statusa najgledanije lifestyle emisije. Toliko vremena provodimo zajedno na poslu da se često znamo šaliti kako jedna drugoj dovršavamo rečenice. Dijelimo istu viziju o emisiji i sadržajnoj koncepciji, a privatno uvijek pomažemo jedan drugoj savjetima. Rekla bih da se u 90 posto slučajeva slažimo oko svega, a onih 10 posto ostavimo za diskusiju. Samo kako bi nam bilo dinamičnije u uredu. Sigurna sam kako naš odličan poslovni i prijateljski odnos olakšava posao našim dragim novinarima.

Ivana Mandić, Svjetlana Matić (FOTO: Dnevnik.hr)

Montirate emisiju, padne montaža, dogodi se neki tehnički problem, a vi morate isporučiti emisiju… Opišite mi kroz što prolazite u tim trenucima?

IVANA: Tko god se bavio novinarstvom barem se jednom našao u takvoj situaciji. Iskreno u tom trenutku vam padne mrak na oči, znojite se i srce vam ubrzano lupa. Ali takve situacije treba predvidjeti i u trenutku kad se dogode imati spremno rješenje. Mi ga uvijek imamo, no čak ni to ne umanjuje stres kroz koji prolazite kad stvari krenu u neželjenom pravcu.

SVJETLANA: U tim trenucima sam samo usmjerena na to kako da se situacija što brže i efikasnije riješi. Pokušavam smireno pristupiti kada se dogodi da lančano sve krene po zlu. Inače biste, barem u medijima, „izgorili“. Takve stresne situacije na naplatu u mom slučaju dođu kad je već problem iza nas.

Je li teško biti vođa? Treba znati voditi tim koji broji više ljudi.

IVANA: Jedna od najvažnijih uredničkih odlika jest znati sastaviti dobar tim. U pojedincima moći prepoznati potencijal i talent koji će s vremenom nadograđivati znanjem i usvojenim vještinama. Znati i uspjeti stvoriti ekipu sačinjenu od različitih osobnosti i preferencija, a koja će znati funkcionirati kao jedno. Mi u tome već godinama uspijevamo i to je možda ono na što sam najponosnija. Svim kolegama prvenstveno pristupam s one ljudske strane, nastojim osluškivati njihove želje i potrebe i jako me raduje svaki njihov uspjeh i napredak. Ne patim od nametanja autoriteta, štoviše toga se grozim. U našoj redakciji autoriteti se ne nameću već se grade upravo kroz međusoban korektan odnos. Znam da zvuči kao floskula ali mi uistinu jesmo druga obitelj jer jedni o drugima brinemo i izvan redakcije i mimo radnog vremena. Jako sam ponosna na svakog čovjeka naše redakcije jer svaki od njih važan je i kotačić u našoj maloj tvornici – od novinara, snimatelja, producenata, montažera, lektora, fonetičara….

SVJETLANA: Iskreno mislim da je snaga svakog vođe u njegovu timu. Bez tima i naših odličnih novinara, IN Magazin ne bi bio ono što je danas. Niti bi sada slavili desetu godinu. Ključ je u zajedništvu i zaista timskom radu. Nevjerojatno je gledati s koliko želje naši novinari odlaze s terena na teren. I tako iz tjedna u tjedan svih ovih godina, a sve samo s jednim ciljem: da snime što zanimljiviju priču. Svi su oni izraziti individualci koji su sami po sebi odlični. Temeljiti su i organizirani u svom poslu. Zapravo je na Ivani i meni da ih potičemo, usmjeravamo, poslušamo i da brzo donesemo odluku. Kad je riječ o timskom radu, a rad u IN Magazinu to svakako je, mislim da je najbitnije da vjerujete članovima vašeg tima. Jednako kao i oni vama. Bitan je neprestani razgovor i da imaju informaciju u svakom trenutku. Morate ego staviti sa strane i biti svjesni sebe. I onih dobrih strana, ali jednako bitno: i svojih greški. Ne uspijevate u svemu tome svaki dan, ali poanta je da se trudimo. Snimatelji, montažeri, produkcija, suradnici emisije, svatko od njih izuzetno doprinosi uspjehu ove emisije. Možemo reći kako nema svađa. Ali, zato ima rasprava. Jer kakva bi to bila novinarska redakcija bila bez diskursa?

Kako je surađivati sa zvijezdama? Koje su najzahtjevnije?

IVANA: Prema zvijezdama odnosno osobama s javne scene pristupamo kao prema suradnicima jer mi to i jesmo. Jedni druge trebamo. Bez obzira na količinu nečije popularnosti novinar u toj osobi ne smije gledati nedodirljivu zvijezdu jer u tom slučaju gubi objektivnost. S druge strane užasavam se novinarstva koje se temelji na neosnovanim i nepotrebnim provokacijama, neprovjerenim informacijama, vrijeđanju. Ako kao urednik smatrate da netko ne zaslužuje medijski prostor jer naprosto nema dovoljno talenta, ponašanje mu je upitno ili pak pozornost na sebe privlači na neukusan način onda takvu osobu jednostavno ne pratite. U 10 godina rada imali smo svega nekoliko neugodnih situacija. Jedna od onih koja mi se urezala u pamćenje jest ispad jedne velike regionalne zvijezde koja je u pripitom stanju izvrijeđala novinarku samo zato što mu je prišla da odradi unaprijed dogovoreni intervju. Takve situacije su mi nezamislive. Taj pjevač je trebao znati da je novinarka na njegovom koncertu bila zato što je to bio njezin radni zadatak, a ne zato što je njegova obožavateljica. Jednako kao što naši novinari grade korektan i korektan i profesionalan odnos prema svim sugovornicima, očekujem i s druge strane poštivanje spram naše profesije.

Ivana Mandić (FOTO: Dnevnik.hr)

SVJETLANA: Gledajući unatrag nekoliko godina estrada kao takva uvelike se promijenila. Danas je showbiz svijet uvelike uspavan i letargičan. Zato bi se neki političari, zbog velikog zanimanja javnosti i njihove ljubavi prema kamerama, odlično snašli u svijetu showbussinesa. Oni koji se nazivaju i često smatraju popularnim na našoj sceni nerijetko su najzahtjevniji sugovornici. S druge strane, oni koji opravdano nose status najpoznatijih često su i najjednostavniji, pogotovo kad je riječ o dogovorima za intervju. S njima se sve lako realizira. I dalje dobar dio naših poznatih osoba ima zadršku kad ih želite snimati u nešto ležernijim i opuštenijim formama. No, s velikim brojem zvijezdi imamo odličan profesionalan odnos. Pratili smo sve veće događaje u njihovom poslovnom i privatnom životu, ali nikad nismo prelazili granicu. I oni to znaju i cijene. Mislim da je kad je riječ o zvijezdama, treba postojati obostrani odnos pun poštovanja. Mi cijenimo njihovo vrijeme kada ga izdvajaju za IN magazin, ali isto tako nadamo se da i oni vrednuju naš angažman kad naša TV ekipa izlazi na teren. S onima koji su skloni neprestanim otkazivanjima i nerealnim zahtjevima, jednostavno ne surađujemo. Činjenica je da zvijezde trebaju medije jednako koliko mediji trebaju i zvijezde. A najdraži su nam oni koji nam vjeruju i koji imaju hrabrosti povremeno izaći van svojih ustaljenih okvira. Najidealniji intervju je onaj kad mi pomičemo granice svoje kreativnosti, a poznata zvijezda izlazi iz svoje comfort zone.

Što je najljepše u vašem poslu?

IVANA: Budimo iskreni najljepše je vidjeti rezultate svoga rada. Najviše raduje kad vidite da ono što radite netko prepoznaje i nagrađuje u našem slučaju to su gledatelji. Nema ništa ljepše od spoznaje da ste nekoga nasmijali, opustili, nečemu ga naučili ili jednostavno samo mu uljepšali predvečerje uz IN magazin.

SVJETLANA: Ovaj te posao jednostavno obogaćuje. Traži gotovo cijelo tvoje vrijeme i tvoju potpunu pozornost. Ali, jednako ti se uzvrati. Ako ne i više. I možda zato svi mi koji smo se pronašli u medijima na kraju postanemo ovisni o adrenalinu. Tijekom rada bilo je dosta trenutaka kada smo svi zajedno u redakciji bili dirnuti pričama i sugovornicima. I taj je osjećaj neprocjenjiv. Poništi sav stres. Najljepše je stoga kad se svi zajedno opustimo i našalimo s kolegama u redakciji., pogotovo nakon odlične emisije.

Kakva je budućnost IN magazina, što nam sve pripremate?



IVANA: Nastavit ćemo utabanim stazama ali i našim gledateljima iznova i iznova pripremati sadržajna osvježenja. Uz naše postojeće rubrike Zvjezdano iznenađenje, Mamine drame, Kuhanje je IN, Jadrankine kućne čarolije uskoro ćemo na ekranu imati i „Spomenar“ rubriku u kojoj ćemo s poznatima oživljavati sjećanja zabilježena na do sad u javnosti ne viđenim fotografijama, i kroz predmete za koje su emotivno vezani. Uskoro ćemo u emisiju vratiti i omiljeni ekstremni makeover. U izradi su i novi putopisi koje nam s raznih strana svijeta donosi naš suradnik putopisac Goran Jović, ali već imamo dogovorene i intervjue s najpoznatijim svjetskim imenima. Izgubit će se čar ako sada otkrijemo o kome je riječ.

IN magazin (FOTO: Dnevnik.hr)

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.