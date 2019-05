Za Ivanu Kovač sljedećih nekoliko mjeseci bit će intenzivni. Nakon dugo vremena izdala je novi singl, u pripremi ih je još nekoliko, a pred njom su i brojni festivali ovog ljeta. A sve to treba uskladiti s obiteljskim životom jer njezina Elena najesen kreće u vrtić.

Novi singl ''Za mene'' Ivani Kovač se dogodio u pravo vrijeme. Nakon nekoliko mjeseci glazbene stanke. ''Sjeo joj je na prvu'', kaže, a čini se i publici:

''HR TOP 20 jedanaesto mjesto i HR TOP 40 19 mjesto. Meni je to uspjeh'', kaže nam Ivana.

Ovom pjesmom će se predstaviti i na nadolazećem CMC festivalu. Sve je spremno i za još nekoliko singlova, a za jesen pak najavljuje novi album. A kada sve uskladi s obiteljskim životom, priznaje, vremena za sebe uopće nema.

''Voljela bih recimo jedno 5 dana, 3, ajde sad neću bit pretenciozna, samo za sebe. Mada znam da nakon već par sati bi mi bilo gdje mi je dijete. Hoću kući'', kaže nam.

Kao i svakoj mami, uz dijete sve ostalo pada u drugi plan. Od kada je ova malena šarmerica stigla na svijet, za Ivanu je ona prvi i jedini prioritet. Iako ima mogućnost biti kod kuće s djetetom, najbolje za Elenu je vrtić u koji kreće ove jeseni.

''Ja mislim čak da će se ona vrlo brzo prilagoditi. Bit će tu plača zato što će mama otić, ali čim ona skuži djecu i igračke njoj je fokus odma ide na drugu stranu. Mislim da će meni bit gore'', priznaje nam.

No prije svega, slijedi dugo toplo ljeto u društvu baka i djedova.

''Za sada mama vodi glavnu riječ, ali super su i dede i bake. Njabitnije je to da je sve za njezino dobro, a sad hoće li ona pojest kolač ili ne koji mama ne da, to je drugi par rukava'', kaže pjevačica.

''Djed Mišo je, priznaje Ivana, najmekši po pitanju unučice i baš sve joj dopušta. Ivana nam je ustupila i fotografije Elene i djeda koje je sve do sada ljubomorno čuvala samo za obitelj:

''Elena je hiperaktivna, deda tu, ona radi urnebes a on nema šta nego gledati'', priča nam.

Kada je Ivana u pitanju očekivanja su ipak malo veća. No onda uskače njezina majka. Legenda hrvatske glazbene scene nedavno je izašao iz bolnice gdje se oporavljao od infekcije pluća. Sve je krenulo po zlu kada je unatoč visokoj temperaturi održao koncert krajem prosinca:

''On je to jutro imao 39 temperatutru i on to jednostavno nije izliječio. Kad ti nešto ne izliječiš, ne odležiš, pogotovo on nema 20 godina, tako da je to ustvari potrajalo više nego što je trebalo. Glavno da je zdrav'', govori nam Ivana.

A je li Mišo spreman za veliki koncert koji najavljuje u listopadu? Ivana tvrdi - itekako jest!

''Ja znam kako se on osjeća nakon tih koncerata, koliko je on,sav sija, zrači, diše, toliko ga napune, toliko mu daju te snage, ja bi mu svaki dan dala da pjeva, baš mu život udahnu'' kaže Ivana.

U prvim redovima, kao potpora, bit će i obitelj, a za osmijeh će se pobrinuti njegova unučica!

