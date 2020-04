Porukom ''ostani doma'' mnogi poznati ovih dana i dalje potiču ljude da ne izlaze iz svojih domova kad to nije nužno. Jedna od njih je Ivana Kovač. U svoja četiri zida Ivana ima vremena i za nove hobije, dovršava novi album, ali i otkriva kako se u izolaciji snašao njezin otac, legendarni pjevač Mišo Kovač.

Svi se ovih dana prisjećamo nekih ljepših, bezbrižnih vremena...

''Fale mi jako ljudi, fali mi kava, fale mi prijatelji, sve mi živo fali, ali izdržat ćemo'', rekla je Ivana na početku razgovora.

No kako je, tako je, kaže Ivana. Bez obzira na sve, ostaje pozitivna u danima s manje druženja, a više u svoja četiri zida. Njezin životni partner radiolog Elvir Hasanhodžić radi, a ona, zakinuta od stvaranja u studiju, mašta o povratku nastupima i novim pjesmama:

''Prvo što ću napraviti kad izađem iz izolacije jest otići u studio. To mi je apsolutno prva stvar koju ću napraviti'', rekla nam je.



Iako ga neće moći predstaviti kako je zamislila, otkriva da je dugoočekivani novi album spreman:



''Sad mi izlazi album, koliko to sad ima smisla, koliko nema, ali ajde, bar ću moći reći da imam album u doba korone'', kaže.



U izolaciji je ipak najbolje kćerkici Eleni. Ona sad svoju mamu ima cijeli dan samo za sebe. No Ivana ipak pronalazi vrijeme i za svoje hobije:



''Pletem, i to jako dobro pletem moram priznati'', otkriva.

Neizbježno je pitanje i ono o njezinu ocu, legendi hrvatske glazbe Miši Kovaču, jer Mišo je, naime, posljednjih godina imao problema sa zdravljem. Obitelj sada najviše strepi zbog njega. No Ivana kaže da je Mišo poprilično discipliniran u izolaciji:.



''Mišo je dobro, dobro podnosi izolaciju, na kraju krajeva proživljava sve to kao i mi svi, i brine se isto kao i svi mi, i čeka da sve prođe, ali je dobro'', govori Ivana.

Do povratka na staro, u život kakav nam svima nedostaje, Ivana poručuje: ''Da ostanemo psihički zdravi i pribrani, da ovo sve zajedno prođe što brže i da nakon svega ovoga počnemo neke stvari cijeniti onako kako one to zaslužuju, od nekih malih, malih sitnica pa eto do kave s prijateljima, mislim, ljudi moji, do kave s prijateljima.''



I zato se strpimo još malo. Ne zaboravimo sve preporuke stožera, budimo odgovorni i ostanimo doma!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.