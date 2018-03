Ivana Habazin odlazi u Beč za točno osam dana. Tamo će braniti titulu svjetske prvakinje. U ringu se bori s protivnicama, a izvan njega s - neimaštinom.

Donosimo priču zbog koje bi se Hrvatska trebala sramiti! Boksačica Ivana Habazin za točno osam dana u Beču će pokušati vratiti titulu svjetske prvakinje. I dok je u napadu na svjetsku titulu, profesionalna boksačica izvan ringa bori se s neimaštinom.

"Spremna sam, dobro sam trenirala, što se treme tiče, još nije prisutna, ali vjerujem da će biti nešto prije meča. Ali zbog toga što je zaista prošlo puno vremena od zadnjeg meča za titulu, to je bilo 2016. Nisam imala ni mečeva jer su tu bili zdravstveni problemi i svašta nešto, tako da je to tek, reklo bi se, povratak za veliku stvar", priča Habazin.

U obrani naslova zaustavio ju je zdravstveni problem sa štitnjačom, ali, kako kaže, i manjak logistike. "Nisam odustala i nekako su se stvari uspjele posložiti i dobila sam četvrti puta šansu, što je velika stvar jer neki boksaju cijeli život i nikad ne dobiju priliku da boksaju za svjetsku titulu", rekla je boksačica.

No, Ivana se nije borila samo u ringu, već i izvan njega. Njezina borba obuhvaća velik dio onoga što mnogi uzimaju zdravo za gotovo. Naime, njezini kako sportski tako i životni uvjeti su i više nego skromni. "Bilo je faza gdje me to demotiviralo, ali to je zapravo jako kratko tajalo jer ja kad nešto započnem, ja to želim i završiti. Ali, bilo je zaista faza gdje si na jednom obroku dnevno i moraš trenirati dva treninga i jednostavno si misliš mogu ja to, mogu ja to, moraš sam sebe motivirati jer imaš neki viši cilj. Sad u ovoj fazi čak i nisam bila ljuta zato što sam bila prije ljuta, jer kad ti uzmeš svjetsku titulu i doneseš je u Hrvatsku, znači to je rezultat, pogotovo u profesionalnom boksu, IBF sada ima Anthony Joshua i u ono vrijeme je imao Vladimir Kličko. Dakle, napraviš povijesni rezultat za ženski boks i nemaš ništa od toga, e to je bilo ono što je bilo žalosno", prisjeća se Habazin.

I dok se brojni profesionalni sportaši mogu osloniti na sponzore ili barem Ministarstvo sporta kao zaleđe, Ivanini uspjesi, čini se, prolaze ispod radara. "To se ne može opisati, jednostavno se osjećaš bespomoćno, ono, dođe ti da, meni je bilo faza da dođem da vrištim, da plačem, da ne znam šta da radim, da polomim sve oko sebe, mislim, šalim se... Ali, zato što je zaista bilo teških situacija, zapravo spavala sam u dvorani ovdje, u jednoj prostoriji koja nema ništa, nema prozora, nema ništa. Bilo je, naravno, faza, da ne možeš ni zaspati, smeta ti i zvuk i nemaš zraka i nemam pojma šta sve ne, ali jednstavno sam se tu fokusirala samo na trening, i nisam uopće htjela dopustiti da mi nešto odvrati pažnju od svega toga, tako da koliko god je bilo teško, mislim da me to ustvari i ojačalo", dodala je Habazin.

O Ivani je snimljen i dokumentarni film simboličnog naziva "Djevojka od nula dolara", a uskoro bi trebala dovršiti i pisanje autobiografije. Nepokolebljiva Ivana priliku koju je dobila, smatra darom. Ovoj magistri teologije vjera je, kaže, najveći oslonac u teškim trenucima. "To zapravo nisu kontradiktorne stvari jer danas je, realno, borba u životu, borba je u ovom sportu, bilo kojem poslu, isto tako je borba i u vjeri.

To je zanimljivo, to je ono što me smiruje i to je moja sigurnost", zaključuje Ivana. Jedino čega se ova skromna 28-godišnjakinja boji jest neuspjeh. Što je vrlo ironično, s obzirom na to da njezini uspjesi u Hrvatskoj prolaze gotovo nezapaženo. "Kako mi je moj trener rekao, nije ti nitko ništa dužan pomoći, realno, prema tome, tako je i meni dosta dugo tebalo da to shvatim i prihvatim i da jednostavno kad je bila cijela ova situacija, to me nije diralo jer sam imala svoj cilj", dodala je ova mlada sportašica za kraj. No, trebalo bi dirati sve one koje ovog puta nećemo imenovati, ali će se, vjerujemo, sami prepoznati. Ili možda neće. Jer dok neki, poput Ivane, imaju dva obraza kako bi ih, u duhu njezine vjere, okretali kad zatreba, neki, čini se, nemaju nijedan.

