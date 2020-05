Prije nešto više od dva mjeseca napustio nas je Hrvatski Tigar. Nažalost, svoju posljednju borbu sa zloćudnom bolešću, ovaj sportski velikan je predao. No njegovo naslijeđe zauvijek će ostati. U čast Branka Cikatića, Japan, koji je oduvijek cijenio njegov sportski duh, održao je memorijalni turnir. A kako izgleda život njegove obitelji nakon Brankova odlaska, povjerila nam je supruga Ivana.

Iza njega je u naslijeđe hrvatskom borilačkom sportu ostalo ime po kojem će ga pamtiti generacije, velika sportska ostvarenja i uspjesi, ali i neutješna obitelj. Branko Cikatić nakon duge i teške bolesti, predao je svoju posljednju i najtežu borbu.

"Ja sam ustvari sretna što sam dobila tu jednu godinu da bude tu i da je s nama, ali ne možeš biti spreman. Puno se on mučio, tako da ne mogu uopće pričati jer mi je još to sve skupa preteško", priznala je Ivana.

A priznanje njegova uspjeha i veličine ovih je dana stiglo s drugog kraja svijeta.

"Čim su čuli da je Branko preminuo, oni su mene kontaktirali iz Japana i rekli su da će raditi turnir njemu u čast. To je bio jedan njihov oproštaj od mog supruga. Puno emocija je tu, puno tuge, puno ponosa, vrlo emotivno za nas. On je njima puno značio, Japanci ga baš vole, japanski narod ga baš voli, bili su jako povezani jedni s drugima. Oni stvarno drže do poštovanja i do časti i do osoba koja nešto znače i naprave, stvarno ih drže kao bogove", ispričala nam je.

Nakon što je prije dvije godine završio u bolnici sa sepsom, bolničkom bakterijom, plućnom embolijom, a zatim i Parkinsonovom bolešću, činilo se kako se dijagnoze samo nižu jedna za drugom. No optimizam ga nikad nije napustio, čak i u svojim posljednjim mjesecima našao bi način da supruzi izmami osmijeh na lice.

"Onda bi mu donijela hranu, ručak, ja kažem Branko ajde sad to pojedi, onda ja to ostavim, on kao jede, vratim se, prazan skroz tanjur, ja kažem, jesi ti to sve pojeo, on kaže sve, ja kažem ništa nisi Maksu dao? Ma ništa, možda samo malo. A vidim Maks sjedi kraj njega, kažem ja Maks sigurno si dobio", prisjetila se Ivana.

Snagu i utjehu ovih dana pružaju joj sin Bruno i kći Lucija.

"Teško, B+baš teško. Ne znam, ne možemo si to još priznati, eto. Ne možemo si priznati da se to desilo. Dosta mi razgovaramo o njemu, ja i djeca, sjećamo se lijepih stvari. Oni su tu, mi moramo ići dalje i razmišljam dalje kako ćemo, imam neke planove, želim neke stvari ostvariti što on nije uspio još", izjavila je Ivana.

U planu je knjiga, a jednog dana, nada se Ivana, i muzej u čast Hrvatskom Tigru.

"Imam jako puno njegovih vrijednosti i stvari koje bih mogla izložiti, napraviti jednu lijepu priču o borilačkom sportu, ipak je on pionir borilačkog sporta, od njega je puno toga poteklo, skoro sve.

Dovoljno vam je reći da je primljen u Kuću slave u Splitu, a da još nije dobio svoje postolje. Što se tiče Hrvatske ne znam, tu kod nas ljudi to tako ne gledaju i jednostavno naši političari ne vode brigu o tome", zaključila je.

Ipak, odustajanje nije opcija.

"I ja sam borac, kako me naučio, kakav je on bio i ja sam se tako naučila uz njega, on je uvijek rekao meni nema posustajanja, ne smiješ plakati, moraš dići glavu i ići naprijed. Uvijek je govorio - bitno je da si pošten i da si iskren, to ljudi najviše cijene", otkrila nam je Ivana.

Posljednja mu je želja bila da bude okružen svojom obitelji.

"Želja mu je bila da Bruno uspije u tom sportu, on je u boksu, da mu kćer završi fakultet, da bude odvjetnica, uvijek je govorio ti ćeš završiti fakultet, bit ćeš odvjetnica, pa ćeš mene braniti.

Puno mu se ružnih stvari izdešavalo i možda je u sebi, morao je neke stvari sebi, preko svega toga prijeći, ali dosta su se ružno prema njemu ljudi neki ponijeli. Većinom je nailazio na neke ružne stvari na koje on nikad nije bio spreman jer je uvijek igrao nekako pošteno i iskreno, kad god je nekome trebala neka pomoć, on je uvijek bio tu", rekla je Ivana.

Iako nikomu ništa ne zamjera, u Brankovo i za Brankovo ime, Ivana je oduvijek bila spremna boriti se do samog kraja.

"Moj Branko je živio pošteno i ja jednostavno želim nastaviti živjeti onako kako je on živio, kako je radio i želim da se ne zaboravi njegovo ime, da je Hrvatski tigar živ i da živjet će u nama uvijek", zaključila je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.