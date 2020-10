Društvene mreže razvile su se do te mjere da ih mnogi koriste kao poligon za razvoj vlastitog posla. Jedni od njih su i influenceri. Tri mlade žene iz naše sljedeće priče pokušat će vam objasniti kako osvojiti Instagram, može li se uistinu živjeti od objavljenih fotografija te što točno stoji u opisu njihovih svakodnevnih aktivnosti na društvenim mrežama.

Riječ influencer nemoguće je izbjeći u današnjem svijetu. Katkad su oni koji oblikuju mišljenje javnosti bili već dobro poznate osobe, a danas društvene mreže iz anonimnosti izvlače ljude kojima je objavljivanje fotografija, dijeljenje djelića svojeg života, ali i mišljenja, postao hobi, posao ili pak jednostavno strast.

"S obzirom da se ja bavim cijeli život sportom i trenerica sam u karate klubu, meni to pomaže da prezentiram svoj rad na Instagramu i na taj način pokažem za što sam se školovala i pokažem se u najboljem svjetlu", objasnila nam je Ivana Bebek Bašić.

Ni ostalim dvjema zaljubljenicama u društvene mreže iz ove priče, Instagram objave nisu jedina zanimacija i izvor prihoda. Tea je studentica novinarstva, a Ivana blogerica sa željom da jednom otvori svoj restoran.

No za neke fotografije ipak je potrebno više truda. Posebice one marketinškog karaktera. A kako bi došlo do poslovne suradnje, potrebno je sljedeće: "Najsigurnije je sjesti, zagrijati stolicu i slati more mailova s konkretnim prijedlozima za suradnju".



Tako je bilo i u slučaju angažmana za snimanje kampanje dizajnera Ivana Alduka. Za ovakav vid prezentacije svoje odjeće odlučio se kako bi je približio što većem broju dama. I pokazao kako dizajnerski komadi izgledaju u svakodnevici.

"Vremena se mijenjaju, neke navike se mijenjaju, sadržaj konzumiramo najviše s društvenih kanala, a manje printa ili medija. Ovo nije loš doticaj s novom publikom koje ove mlade dame imaju", objasnio je.

Takozvani lajkovi i broj pratitelja možda i nisu najvažniji svakom influenceru te ga to ne pokreće na aktivnosti na Instagramu, no te brojke vrlo su važne potencijalnim oglašivačima. S obzirom na to da su društvene mreže postale snažan komunikacijski kanal, ali i da djeluju na jačanje takvog marketinga, može li se onda zaključiti da biti infleuncer znači imati stalan posao?

"Tom jednom influenceru treba i vremena i kreativnosti da napravi cijelu priču i stekne velik broj pratitelja. Samim time i onda zarada od toga. Influencer je jednak posao kao prodavačica, odvjetnik", objasnile su djevojke.



Današnje digitalno okruženje dalo nam je priliku da svi budemo influenceri. Pretpostavka je da će se ovaj fenomen nastaviti i u budućnosti, što potkrepljuje činjenica da online korisnik najviše vjeruje baš online korisniku.

