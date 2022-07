Naše ekipa provela je prijepodne s Ivanom Banfić u toplicama u Daruvaru. Pjevačica se ondje oporavlja od ozljede gležnja. Oporavak ide sve bolje, pa se u kolovozu planira vratiti koncertima. Ivana je u kupaćem kostimu pokazala zavidnu liniju, a Juliji Bačić Barać otkrila što je naučila u Survivoru te zašto u pedestima ima više samopouzdanja nego na vrhuncu karijere.

Vježbanje, duge šetnje i kupanje - tako pjevačica Ivana Banfić provodi dane u Daruvarskim toplicama. Tri tjedna tamo provedena pamtit će po odmoru za tijelo, ali i dušu.

''Ti tu ne možeš biti jednostavno nervozan i u stresu i ako si u stresu došao tu ćeš se nakon 2 dana stopiti s okolinom i poželjet ćeš ostati što duže'', govori Ivana Banfić.

Ona je na terapije u toplice došla nakon ozljede gležnja u "Survivoru", a kako se oporavlja to sve zanima gdje god se pojavi.

''Uglavnom me pitaju kako je noga, to je zadnja 3 mjeseca pitanje kad me ljudi sretnu na cesti, to je valjda najgledaniji prijelom bio ove godine'', govori Ivana.

Od frakture gležnja prošlo je nešto više od 3 mjeseca, a Ivana se sjajno oporavlja. I to zahvaljujući njezinoj volji i pomoći stručnjaka.

''Ivana kao pacijentica je odlična, dogovorimo se. Vidjela sam odmah što joj paše, što ne paše mogle smo brzo napredovati'', govori fizioterapeutkinja Marina.

''Ja već mogu lagano i potrčati, normalno hodam, tu kad sam došla šepala sam. Noga je super, evo mogu ići na koncerte što imam u osmom mjesecu dogovoreno i tome se full veselim, ova godina mi je bila u znaku zdravlja'', govori Ivana.

I zato joj je ovo vrijeme oporavka dobro došlo da se posveti sebi, a u kolovozu će već plesati sa svojom publikom.

''Jedino draga publiko žao mi je, ali doći ću bez štikli, nemojte mi zamjeriti'', kaže Ivana.

Iskustvo u Suvrivoru pamtiti će cijeli život.

''Puno toga sam naučila o sebi. Naučilo me definitivno ono što sam ja za sebe dobila poruku, a to je da malo usporim, da budem nježnija prema sebi da više čilam i uživam'', kaže Ivana.

Svakodnevo dobiva pohvale na račun svog sudjelovanja u tom showu, ali ima i negativnih komenatra.

''Bilo je i onih zločestih komentara, kaj ona ima raditi s pet banki u , a zakaj nisi ti, imaš 25 godina i pred televizijom si, ti nisi u Survivoru, a ja jesam. Ne bi ni bila u Survivoru da nisam prošla tetsove i to ozbiljne fizičke i psihičke i ja sam bila 138% spremnija od generacije žena moje dobi'', govori Ivana.

Mamu u ovoj avanturi nikako nije mogao gledati njezin trineasetogodišnji sin.

''Sin kad bi ja bila na redu nije mogao gledati, otišao bi i zatvorio vrata. Samo da je mama dobro i kad bi ja prošla poligon onda bi uf dobro je'', priča Ivana.

Ovoj pedesetdvogodišnjakinji na liniji bi danas pozdavidjele mnoge vršnjakinje, a dok je bila mlađa i na vrhuncu slave samopouzdanja kaže uopće nije imala.

''Ja u sebi sam bila vrlo nježna i plaha. Kao mlada nisam imala baš puno samopuzdanja, nisam znala ni kaj to znači ta riječ, zapravo sam bila vrlo nesigurna kao mlada, a na van sam bila jaka I Bee, stvorila sam ti taj alter ego'', priča Ivana.

Zato danas nema problema sa samopouzdanjem i često ju se može vidjeti u opuštenom izdanju bez šminke.

''Volim prirodno izgledati, ne volim filere filtere, to mi je opterećujuće, volim biti ono što jesam'', kaže.

I baš takvu je najviše voli suprug Kruno koji se s godinama naviknuo na njen avanturistički duh.

''On je prestao govoriti, oženio je avanturistkinju, što mu ja mogu. Mi smo prijatelji preko 30 godina, uopće taj papir ništa ne znači'', govori Ivana.

U miru koji uživa u Daruvaru sprema se za nove radne pobjede, priprema novi album, ali i zanimljiv duet.

''U pripremi je i duet s Lidijom Bačić, ona me čeka za snimanje spota ja sam rekla pa neću biti u spotu ovakva, ti ćeš biti najljepša u spotu, a ja invalid'', šali se Ivana.

Koncerti ju ispunjavaju, a priroda liječi zato će i dalje za dobar balans s nastupa u šumicu.

