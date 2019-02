Idemo na zagrebački Sajam vjenčanja, gdje su nam zvijezde povjerile o kakvom vjenčanju maštaju. Ivan Zak otkriva da će pred svoju dragu kleknuti i ekspresno se oženiti, primjerice, u Las Vegasu. Glumica Jelena Perčin udala se prošle godine i rodila drugu kćerkicu. Zablistala je na pozornici i pokazala da je majčinstvo čini najsretnijom, a pjevačica Zsa Zsa doživjela je nezgodu i mini skandal s vjenčanicom predubokog dekoltea pretvorila u humanitarnu priču.

Ovako odlučno i s osmijehom prema oltaru jednog će dana koračati Ivan Zak, a hod prema sudbonosnom DA uvježbao je ovog vikenda na zagrebačkom sajmu vjenčanja.



''Kod mene to ide spontano, tako će vjerojatno i to doć! Ja nisam tip koji planira nešto dvije godine unaprijed, ja to kad odlučim to je to! Ne znam hoće li moja partnerica pristati na to ''Ajmo sad u Las Vegas i oženit se večeras!?'', ako neće neće, ako hoće hoće, tko joj bude kriv'', kaže nam Ivan Zak.



Teško da će reći NE sretnica kojoj ovaj šarmer zasvira pod prozorom i zaprosi je. Ona prava zaslužuje i da pred njom klekne.



''Kad bi ona bila sretna zbog toga, nije to meni problem ništa. Pa šta ti je problem ako je žena sretna, ako imaš mir nije problem ni kleknut'', smatra Zak.



Glumica Jelena Perčin sudbonosno DA izgovorila je Momčilu Otaševiću prošle godine u Crnoj Gori, a onda su sredinom kolovoza postali roditelji malene Maše. Samo nekoliko mjeseci kasnije Jelena blista u lepršavoj haljini.



''Red, rad i disciplina! Super je sve, ljubavi puno, zabave puno ali i puno odgovornosti i izvršavanja svojih obaveza, jel tako?!'', priča nam Jelena.



Pravo iznenađenje bio je jedan od prvih manekena s ovih prostora koji je ponovno prošetao pistom. Dida Toni mladolik duh i izgled zahvaljuje svojim roditeljima koji su ga odmalena učili trikovima za bolji život.



''Od jutro kad se dižeš, moraš se rano dić da te sunce ne vata u krevet jer onda ćeš mi biti ljen. Kad ideš vani, umij se, dotjeraj se, obuci se jer odijelo čini čovjeka, to je naša starost i dan danas mene je to ostalo. Uredi se, pa zato sam to rekao, uredi se dotjeraj se kad se ujutro dižeš, po jutru se dan poznaje. Vježbaj!'', ponavlja svoje savjete koje su već svi dobro zapamtili.



Iako su u sretnim, dugim vezama i u vjenčanicama izgledaju poput princeza iz bajke, ove dame na udaju ni ne pomišljaju.



''Stvarno volim vjenčanice i volim ponekad bit ko princeza iako me ne vidite često u tom izdanju ali što se tiče onog pravog, princeza dana to će još malooo pričekatii', tvrdi nam Zsa Zsa.



''Ne znam ni lokaciju, ni datum, ništa. Ne razmišljam o tome, nisam u tom filmu trenutno.'', istog je mišljenja i Ivana Lovrić iz Colonije.



A fotografi su na reviji Zsa Zsu ulovili u nezgodnom trenutku. Kad je podignula ruku, izvirala joj je bradavica pred svima, a fotografije su brzinom munje zatrpale internet. Ipak, mlada je pjevačica pokazala svoje veliko srce i da cijeni prave prave vrijednosti. Oglasila se na svojem Instagram profilu nakon ovog miniskandala i pozvala sve da doniraju udruzi ''Veliko srce malom srcu'', što je i bio osnovni cilj ove humanitarne revije.



''Ovo je priča o jednoj maloj bradavici, koja je zasjenila nešto puno važnije od samog otkrića da mi žene imamo sise. Ovo je priča o činjenici da istodobno, dok se takve "životno važne" stvari u medijima stavljaju u prvi plan, više od 10 000 djece u našoj državi bori se s prirođenim srčanim bolestima i greškama, a nedovoljno je sredstava za liječenje i bezbrižan život kakav sam ja vodila jučer, noseći reviju upravo za njih'', napisala je Zsa Zsa na Instagramu.



Reviju je nosio i pjevač osebujnog glasa Marko Kutlić. Do svoje 23 godine uspio se oženiti, rastati i postati otac dvojice sinčića.



''Mnogi ljudi kažu da sam ja dosta nestrpljiv pa se to može vidjet i po mom životu'', zaključio je Marko.

