Petu godinu zaredom u Rogoznici se odvija Tuna Fever, natjecanje u lovu na najveću tunu. Otvorenje je svojim hitovima upotpunio Ivan Zak koji se prije izlaska na pozornicu također okušao u tunolovu. Kako se glazbenik snašao u ulozi lovca na tune, kako se priprema prije koncerata, ali i kako zamišlja idealno ljeto, povjerio je našem Hrvoju Kroli.

Samo nekoliko trenutaka prije koncerta u Rogoznici, Ivan Zak je bio u nešto drugačijoj ulozi, otisnuo se na pučinu i iskusio sve čari tunolova.

Tuna fever zarazila je i poznatog pjevača koji je zbog ove manifestacije odlučio okušati se u ulozi lovca na kraljicu Jadrana.



"Ovo je sigurno najorginalnija priprema za moj koncert. Kao klinac sam volio ribolov, ribolov je bila strastvena stvar za mene tako da od 5. - 6. razreda mislim da nisam bio u ribolovu, ali danas sam ponovio gradivo i to dobro. Dečki su me naučili neke nove cake i čak sam dobio volju da nešto malo i više naučim. Ulovili smo nešto sitno, a za prvi put dosta. Kad zagrize tuna od 200 kila ja ne znam kako oni to izvuku", rekao nam je pjevač.



A upravo posebni rituali prije koncerata pjevačima donose dodatnu snagu, kao i energiju koju potom prenose na publiku. Iako je Zaku ovo bilo prvo iskustvo lova na tune, prije samog nastupa, priznaje, kad su u pitanju pripreme prije izlaska na pozornicu, kod njega tajni nema.



"Prije koncerta najviše volim sjediti sa bendom, pričati, zapravo ta naredna 2, 3 sata koliko sviramo da bi bili što sigurniji i spremniji da se možemo publici dati šta bolje možemo. Nekakve specijalne rituale nemamo osim da nazdravimo 2,3 kratka pića i to je onako bez uvijanja - to ti je to", otkrio nam je.



Ivan nema vremena za odmor, njegova duga, topla ljeta, uvijek su radna. Tako će i ovog biti teško izdvojiti slobodno vrijeme za punjenje baterija, no pjevač kaže - pokušat će pronaći barem nekoliko dana za ljetne čarolije.



"Mogu ti reći da je ljeto poprilično radno, osim nastupa tu su stalno i snimanja, uvijek nešto, ostvario sam i neke nove suradnje i onda ti to traži sve više i više vremena i naravno to je normalno. Ali probat ću naći nešto malo vremena u osmom mjesecu i za sebe koliko će biti moguće. Brzo će to proći, brzo je tu i 9. mj već se sad rade planovi i za 9. i 10. Sve nekako svake godine imam osjećaj da je sve užurbanije i užurbanije"



A ako ste se pitali kako Ivan zamišlja idealno ljeto - evo odgovora.



"Ovo je jedan način uživanja koji bi potpisao dugoročno, more, ovo vrijeme, zalazak sunca i jahta, vrhunski. Dugo, dugo nisam bio na nekakvom godišnjem odmoru, kako se to ide ono na tjedan dana, pa uzmeš negdje apartman ili odeš s jahtom, ja ti nisam taj tip. To i svi moji bližnji znaju, a možda će jednog dana doći vrijeme i za to", kaže nam.



Dotad u svojoj glazbenoj radionici Ivan priprema nove pjesme. Nakon uspješnog dueta ''Naj, Naj'', koji je otpjevao s Tarom, uskoro bi mogla izaći i nova poslastica za njegove obožavatelje, no još ne želi otkrivati detalje



A mi osjećamo da će nas Ivan ponovno iznenaditi glazbenom poslasticom koja će brzinom svjetlosti doprijeti do srca njegovih obožavatelja.

