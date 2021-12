Emotivan je bio izlazak Željke Bleuš iz MasterChef kuhinje. Ostala je bez velikog finala, u kojem ćemo večeras gledati Goranu i Ivana. Svoje kulinarsko putovanje u ovom showu završila je sa suzama, ali i osmijehom, a dirnuti su bili i članovi žirija. Simpatična Korčulanka odlučna je svoju budućnost nastaviti u kuhinji, baš kao i Zvjezdana i Tomislav, koji su MasterChef napustili prije nje. Svoja su iskustva podijelili s Dijanom Kardum za In Magazin.

Mnogo je dobrih jela skuhala, mnogo toga pokazala te stigla na vrata velikog finala, no upravo je tu završila MasterChef avantura Korčulanke Željke Bleuš.



"Nisam ja razočarana, naravno da bi bilo lijepo i da sam ušla u finale, ali Bože moj, tako je kako je. Dapače, još mi je draže da su Ivan i Goge te dvije osobe koje idu u finale. Možda bi bilo i teško borit se protiv bilo koga od njih. Najveća pobjeda koju nosim sa sobom je to sve skupa, cijelo to putovanje, svi oni", zaključila je Željka.



Željka je kuhanje zavoljela još u djetinjstvu, a za prva znanja zaslužna je njezina baka.

"Moja ljubav prema kuhanju, a ne znam, mislim, nisam to još uspjela nikomu objasnit, jer zapravo mislim da nosim to sa sobom, otkad sam se rodila. Još od dana kad sam bila mala sam pokazivala interes za tim. Kad sam bila manja, ja se nisam igral s malim kuhinjicama, nego sam se igrala u stvarnoj kuhinji", otkrila je.



Stvarna kuhinja je kaže njezina budućnost, a svima je već jasno kako će ova zaljubljenica u slastice krenuti upravo u tom smjeru.



"Mislim da ću ipak uvijek vući na slastice, da je to moja priroda, da ne mogu jednostavno protiv toga. Da bi bilo i šteta i da ću stvarno uvijek sa slasticama ići naprijed, da ću povlačiti sa sobom i pekarstvo i kuharstvo i sve. A mislim ja bih sve, ali ne može se sve", izjavila je.



Svoje mjesto u top 3 nije uspjela izboriti Zvijezdana Posavec. Kraljica okusa, kako su je zvali napravila je najlošiju repliku slatke kruške, recepet njezina mentora Melkiora Bašića.



"Na kraju nekako presudilo je, to da ja nisam bila hladne glave. Izazov prije eliminacijski, žiri nije bio zadovoljan s nama. Ja sam tu nekako preveliki teret stavila na sebe", zaključila je Zvijezdana.



Veliki teret, usponi ali i padovi bili su dio njezina puta, ali i puta kojim je išao Tomislav Marković. Ovaj povratnik u show hrabro se borio no ostao je bez svojeg mjesta u top 5.



"Asocijacija na MasterChef, nitko ne zna tko nije probao, to je prva asocijacija, jer toliko je bilo različitih situacija, koje uopće nismo mogli očekivati i žiri nam je priuštio svakakve zgode od stresa, do smijeha i plača", otkrio je Tomislav.



Tko će na kraju osvojiti tituli MasterChefa, ne propustite doznati u napetoj posljednjoj epizodi večeras na Novoj TV.

