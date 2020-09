Ivan Rakitić sve je iznenadio velikim promjenama u svojem životu. Više neće igrati za reprezentaciju, a klub iz Barcelone zamijenio je onim u Sevilli. Ipak, nešto se ne mijenja već devet godina. Ludo je zaljubljen u svoju Raquel. Sandra Perković, pak, strastveno ljubi svojeg dečka i trenera Edisa, a da su zaljubljeni preko ušiju ne kriju ni Franka i Vedran Ćorluka. Naš Davor Garić donosi pregled najromantičnijih trenutaka ovog ljeta.

Kada bi se dijelila titula najromantičnije domaće zvijezde, vjerojatno bi otišla u ruke Ivanu Rakitiću. Raketa svojoj Raquel lansira neizmjerne količine ljubavi i javno, putem romantičnih objava u kojima se ne libi pokazati svoju nježnu stranu. Sredinom kolovoza proslavili su 9 godina veze, a emotivni nogometaš nije štedio na romantici.

"Devet godina uz tebe, devet godina punih ljubavi i sreće! Hvala ti za sve trenutke života, nikad neću zaboraviti dan našeg prvog poljupca. Ova ljubavna priča vrijedi i za mnogo više. Volim te mnogo", poručio je Ivan svojoj supruzi.

Svoju je ljubav prema lijepoj Andalužanki i njihovoj djeci zapečatio i tetovažama.

"Ovo sam stavio za ženu, dva prstena, isto malo na španjolskom za nju. Stavio sam isto jednu tetovažu za kćerku, nogu i ime, tako da idemo, skupljamo, idemo još. Uvjeren sam da će za neko vrijeme biti još malo mada moram malo pripazit pošto isto ne bih da se išaram skroz", izjavio je Ivan.

Strastvenim poljupcem naša najbolja atletičarka i zlatna olimpijka Sandra Perković ovog je ljeta jasno dala do znanja da voli i da je voljena. ''Ako znam što je ljubav, to je zbog tebe!'' - napisala je Sandra i otkrila zašto već devet godina ljubi svojeg trenera Edisa Elkasevića.

"On me zna i najbolju, i najgoru. Naša dugovječnost je uporavo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju, ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, on nikad neće napadati, on uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak", objasnila je Sandra.

Sonja Kovač ovog se ljeta ne odvaja od dečka Gorana. Davno ih je spojila ljubav prema pokeru, a oni su se sada spojili u sočnom poljupcu. U bračnoj idili uživa Maja Šuput. Stoga ne čudi da je i ovog ljeta bila posebno romantična.

"Prije točno tri godine ušao si u moj život potpuno neočekivano, kad sam se najmanje nadala. Iako su prošle samo tri, imam osjećaj kao da se znamo cijeli život, a točno toliko ti želim da provedeš sa mnom. Sretna ti godišnjica, ljubavi moja", poručila je Maja suprugu.

"Jako je pozitivan i to je ono što mene drži, tom nekom pozitivnom energijom. Znaš ono kad se probudiš pored nekog pa te ''Hej, ljubavi, hoćeš kavicu?!'', da ti je lijepo, a zamisli da se probudiš pored nekog mrguda! A ja i Nenad imamo isti način, ja mislim da smo se mi malo i zaljubili jedan u drugog jer mi volimo isti lifestyle. Meni samo da je dobar hotel, da je dobar restoran, da ja pijem dobro vino, da se mi spicnemo, da izgledamo super,da je nama veselo, lijepo", priznala je Maja.

Lana Jurčević svojeg dečka ne pokazuje javno često, no treću godišnjicu veze obilježila je romantičnom fotografijom u njegovu naručju. Od svojeg ljubavnog i poslovnog partnera Franza ne odvaja se Snježana Mehun. Zaljubljeni poput tinejdžera, držeći se za ruke, prošetali su jednim talijanskim mjestom u Toskani.

"Našli smo se, lijepo nam je. Svaki put me iznova oduševi činjenica da uživamo u istim stvarima. Mislim da je to konačno kad sazriješ, kad shvatiš, neki to možda ranije shvate, ja sam kasnije shvatila, kasnije sazrijela, poprililčno kasno, jel. Da je to najbitnije", zaključila je Snježana.

''Dvije godine i jedno malo srce poslije... Ćorluka, sve znaš!'', romantičnom porukom Franka Batelić obilježila je godišnjicu braka i pokazala koliko je zaljubljena. Vedran je zbog pandemije više vremena uspio provesti kod kuće s njihovim sinom Viktorom pa je Franku iznova osvojio i svojim očinskim kvalitetama.

"Ja sam oduševljena. Vedran, odličan si tata. Nisam ni sumnjala da će se on super snaći, ali evo stvarno, da nije bilo korone, tko zna kad bi on vidio svog malog, tako da je nama ovo donijelo jednu super happy obiteljsku priču", zaključila je Franka.

Poljupci, zagrljaji, dodiri i nježne riječi. Čini se da će se ovo romantično ljeto pretvoriti u još romantičniju jesen, kada zahladi pa i zvijezde potraže malo nježnosti zajedno ispod tople dekice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.