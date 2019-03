Pjevač ''Pravila igre'' odrastao je uz pravi mali zoološki vrt. I danas njegovu svakodnevnicu uljepšavaju jedan zeko i jedan pas. Temperamentni mješanac, koji ne preza zavući se, ali doslovno, u Ivanove gaćice, priredio mu je i dosad najveću ''bruku'' u životu. U šetnju sa psom, kojeg nazivaju kiborg, bez straha se uputila i naša Anja Beneta.

Za pjevača Pravila igre Ivana Penezića ne kažu bez razloga da je doktor Dolittle domaće scene. Otkad zna za sebe, u njegovu toplu domu brojne životinje pronalazile su utočište. U posljednji trenutak, spas je prije dvije godine kod Ivana pronašla i ova njuškica.

"Psa sam nabavio prije dvije godine u azilu u Čakovcu. To mi je oduvijek bio smjeliji način nabavke psa. Nabavio sam ga točno dva tjedna nakon što mi je stari pas uginuo. Njega i sestru su bacili negdje iza nekakve tvornice, gdje su ih iz azila našli", priča nam.

Mješanca labradora i staforda kod kuće je dočekao trogodišnji zeko Nino. Dvije najveće Ivanove maze srušile su predrasude da pas i zec ne mogu biti najbolji prijatelji.

"Lobo je zapravo bio manji od zeca u početku, i onda je tu zec bio faca, ali se to brzo promijenilo jer ovaj je narastao, i više zec nije faca. Ali nema tu agresije, naganjaju se po kući i sve funkionira. Dok nas nema doma, zec je u gajbi, ali čim mi dođemo doma, onda je to raspašoj, i dječji vrtić po kući i svi trče na svoju stranu'', kaže nam.

Ivanova dva ljubimca potpuno su drukčijeg karaktera. Nino je smirene i plahe naravi, dok je za sve vrste nepodopština zadužen pas Lobo.

"Nismo znali da se on dok nas nema doma penje na stol. Mi smo na stolu ostavili nekakvu hranu i sljedeće čega se sjećam kad sam došao doma, vidio sam njega kako leži na stolu na tom tanjuru, na toj tacni, sit, sretan i stidljivog pogleda: Did I do that?!" prisjeća se.

Na cipelama Ivanove mame izoštrio je svoje zubiće, a temperamentni mezimac ne zazire ni od javnog sramoćenja svojeg vlasnika... Zbog cirkusa koji mu je piuštio na zagrebačkom Jarunu, tu destinaciju odlučili su trajno izjegavati. Za sve su kriva dva konja koja su se pojavila u Lobinu vidiku.

"Kako su zaštitari hodali sa dva konja, on je iz vode uočio ta dva konja i crta za ta dva konja. Ja se tad nisam snašao, ja sam bio u vodi, i ja sam u kupaćim gaćama, niti imam tenisice, niti imam išta, on trči za konjima, ja se brišem. Kupači me gledaju. To je bila bruka stoljeća", priča nam.

