Prvi put od početka ovogodišnje Farme jedan je od Farmera izašao na svoju inicijativu. Iako se u duelu nije sasvim predao, Ivan je odlučio kako je za njega seoska avantura završila. Pred našim je kamerama otkrio što ga je to potaknulo na odustajanje od borbe za finale.

Dostojanstveno i s najljepšim porukama dosad, Ivan se oprostio od svojih farmera i postao prvi koji se ove sezone, na svoju inicijativu i želju, našao u duelu.



''Zdravstveno stanje mi se dosta pogoršalo fizičko, ali i psihičko, bilo je dosta tih svađa i prepirki koje su dosta loše psihički djelovale na mene i to je znači spoj nekakvih problema'', kaže nam Ivan Mrkoci.

Na loše zdravstveno stanje, kako kaže, najviše je utjecala siromašna prehrana jer farmeri već duže vrijeme vode bitku s nedostatkom namirnica.



''Čak smo bili četiri dana bez soli, bez ulja, bez octa, zamislite kad jedete takvu hranu, unosite samo ugljikohidrate, živite na tom brašnu, bez voća, bez vitamina, jednostavno meni je tijelo počelo vrištati na uzbunu'', priča nam.



Ulje na vatru u danoj situaciji dolio je Jasmin koji se, bez sustezanja, hranio jajima i mlijekom, skrivajući se od drugih, koji nisu shvatili bit zajednice.

Ivan Mrkoci, bivši član Farme (Foto: Dnevnik.hr)

''Oni uđu unutra kad je hrana na pola gotova, pojedu si i onda čekaju obrok, najedu se i onda gledaju da uzmu još kruha, tu mislim konkretno na Juricu i na Roberta'', prisjeća se Ivan.

Roberto je, čini se, mnogima stao na žulj. Njegov odnos prema Farmericama varira od ljubavnih poigravanja do verbalnih napada, kojima je najviše izložena Lucija. Zbog toga se Ivan pronašao u ulozi njezina zaštitnika.



''Ona je bila toliko izložena tom verbalnom nasilju pogotovo od Roberta i taj nekakav crvić mi je proradio i bilo mi je žao, stvarno mi je bilo žao jer da je to moje dijete meni bi srce puklo. Najprljaviju taktiku ima Roberto i Jasmin ali on to ne pokazuje tako, Roberto gazi preko mrtvih'', objašnjava.



Iako je pokušao osvojiti imunitet putem Ivana i ući s njime u duel, on mu to nije dopustio i vjeruje kako će ga vrlo skoro farmeri izbaciti s imanja. Jednako kao i Mateja, koji ga je duboko razočarao.



''Ja njega znam iz vanjskog svijeta, iz istog smo mjesta, znam dosta toga o njemu i to nije isti čovjek'', tvrdi Ivan.

Takvu atmosferu nije lako podnijeti pa će Ivanu povratak kući biti veća nagrada od finala Farme.



''Reakcije su bile ajme meni u pozitivnom smislu, samo ti dođi doma, pa kaj je bilo pa zašto, zbog čega, ali kad sam objasnio ma dobro samo da si ti ok, da si ti zdrav, samo ti nama dođi doma, živjeli smo mi prije bez toga, pa ćemo i dalje'', kaže.

Nakon njegova odlaska, ostaje mu nada da će Štefica kao gazda napokon uvesti prijekopotrebni balans i mir na imanje. A svima kojima će nedostajati, ostaje ovčica Ivan, prva novorođena životinjica na Farmi nazvana prema njemu.

Ivan Mrkoci Farma (Foto: PR)

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.