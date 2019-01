Ivan Buljubašić oženio je svoju dugogodišnju djevojku Marinu Parlov. Detalje svoje neuobičajene svadbe, ali i sitnice iz svakodnevnog života, podijelili su sa Sanjom Kuzmanović.

Naš poznati barakuda ovih je dana zaplivao u nešto drugačijim vodama - onim bračnim. Iako je u vezi s Marinom već osam godina, tek su nedavno uplovili u bračnu luku. Pitali smo ih kakav je to osjećaj.

''Ja sam se razbolio nakon tri dana, hahaha...'', našalio se Ivan.

Nekonvencionalnom i potpuno spontanom svadbom oduševili su sve prisutne.

''Nismo imali, recimo, tortu nego smo imali te koktel bombe. Da, rušili smo te koktele preko cijelog šanka.

Dosta nam je ljudi došlo i reklo da im je to bio najbolji pir ikada. Nekako je sve bilo spontano, poslije matičara smo otišli čak malo i na Advent, tamo prošetati s ekipom, pojeli malo kobasice i kuhano vino'', kaže Marina.

A kako bi zaokružili priču, vjenčali su se na istom mjestu na kojem su se i upoznali. Jedan zagrebački klub za njih je bio fatalan.

''Prišao mi je klasično balkanski, šta ćeš popit, hahahah...'', prisjeća se Marina, no Ivan ju je podsjetio da je ipak bio malo uglađeniji.

''Rekao sam: oprosti, šta ćeš popiti'', prisjetio se Ivan, a Marina je ipak potvrdila da je to istina.

Hahahah, to je istina.

Ivana je s nogu oborila Marinina jednostavnost, a vrlo su brzo našli i zajednički jezik.

''Mislim da je to bila neka prva zajednička tema, ljubav prema glazbi. I ljubav prema hrani, poslije toga smo išli u fast food'', priča nam Ivan.

A evo kako ga Marina opisuje.

''On nije pompozno romantičan tip, ali uvijek se brine jesam jela, hahahha... Mislim, znam da to sad zvuči kao klišej, ali to rijetko tko pita'', govori nam.

Četiri godine kasnije, svjetlo dana ugledala je njihova mala princeza. Noa mamu i tatu vrti oko malog prsta, a oni je uče da bude poštena i pravedna.

Upravo je Noa, šali se Ivan, bila njegov glavni adut pri prosidbi.

''A bilo je baš slatko. Sjedili smo na balkonu i došla mi je Noa s prstenom i rekla ˝ovo ti je od tate˝, tako da, u biti, ti me službeno nisi ni zaprosio'', šali se Marina.

Pa tako ni onaj službeni dio nikako nije mogao proći bez nje.

''Slušala je tamo s pozornošću, i poslije je pratila jel svatko potpisao na papir'', pričaju nam.

A upravo trenutak kod matičara, kad ju je prvi put primio za ruku kao gospođu Buljubašić, Marina će pamtiti do kraja života.

''Kad je to završilo, ja sam počela plakati od sreće, ne znam, uvijek sam si govorila, ajme kak ljudi plaču na tim svadbama, i na kraju se to meni dogodi, baš nisam mogla suspregnuti suze'', priznaje nam.

A Ivanu se u sjećanje urezao jedan drugi trenutak.

Marina mu pjeva na svadbi

''Marina je snimila jednu pjesmu za mene zapravo i to je uvježbala s bendom i to je izvela onda tamo na bini'', ispričao nam je Ivan.

Bilo je i mnogo savjeta za uspješno plovljenje bračnim vodama, no najvažnije savjete dobili su od svojh roditelja.

''Da ostanem svoja, ali da moram nekad pristati i na kompromise. Da je brak kao vrt, da ga se treba svaki dan zalijevati'', kažu nam.

Zato oni imaju samo svoje male rituale.

''Gledamo crtiće, ahhaha, u zadnje vrijeme nismo pogledali niti jedan film, samo crtiće...

Upisali smo akademiju za videoprodukciji, voljeli bi jednog dana raditi putopise, nedavno smo bili u Rimu, pa je on to smontirao i to čak i super izgleda. Uglavnom nedjelje provodimo zajedno i to nam je nekakv hobi'', otkrili su nam.

