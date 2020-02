Odjenuti holivudske zvijezde za crveni tepih velika je čast, ali i odgovornost. Posljednjih godina na crvenom oskarovskom tepihu sve češće gledamo kreacije hrvatskih dizajnera. Jedan je od njih i Ivan Alduk, koji je s nama podijelio dojmove nakon što su njegove kreacije zasjale na dodjeli Zlatnih globusa.

Matija Vuica, Aleksandra Dojčinović, Juraj Zigman - samo su neka od domaćih dizajnerskih imena koja se često mogu čuti u kuloarima holivudskih zvjezdanih događanja, a sada im se pridružio i Ivan Alduk, čije su kreacije zasjale na crvenom tepihu, uz Oscare, najvažnije dodjele nagrada - Zlatnog globusa.

''Ovaj početak godine nismo mogli bolje zamisliti, naša ružičasta toaleta pojavila se na tom crvenom tepihu na TV licu voditeljici Bianci Rae. Naš agent javio je da se radi proba, ali nikad ne znamo. Nismo sigurni jer se zvijezde vrlo često znaju u zadnji tren predomisliti, pa dok ne vidimo fotografiju i haljinu na crvenom tepihu, ne nadamo se, ne vjerujemo'', govori Ivan Alduk.

Uz Biancu, u Aldukovoj toaleti prošetala je i glumica Azie Tesfai, i to samo dan prije, na humanitarnoj večeri The Art Of Elysium, koja je svojevrsni uvodni party za dodjelu Globusa.

''U posljednja dva i pol mjeseca imali smo nekih sedam crvenih tepiha i fotografiranja za editorijale i slično, što je svakih 15 dana nešto'', objašnjava Alduk.

To je doista značajna stvar, uzimajući u obzir činjenicu da je brend Alduk na inozemnom tržištu potpuno novo ime. Upiti za suradnje stigli su prije dvije godine, no zbog drugih projekata stavljeni su na čekanje do pravog trenutka, koji je, čini se, upravo stigao.

''Prije pola godine stvorila se ideja i potreba. Napokon smo shvatili da mi to možemo, da mi to znamo i idemo probati. Agent koji nas zastupa na američkom tržištu shvatio je da ima posla s ozbiljnom firmom, ozbiljnim brendom i shvatio je našu estetiku'', kaže dizajner.

Kako i na hrvatskoj sceni pomno bira svoje ambasadorice, Ivan i njegov tim jednako su oprezni pri suradnjama preko bare.

''Uvijek smatram da je bitnija kvaliteta od kvantitete i upravo na tom principu radimo ne samo na dizajnu nego i u suradnjama'', kaže.

San dizajnera bile bi upravo netipične holivudske dame.

''Jedna od glumica koja je meni jako zanimljiva jest Olivia Coleman, a uz nju i Viola Davis. To su dvije gospođe doslovno u srednjim godinama, s iznimnom karijerom, iznimnim talentom. Mislim da bi bio izazov odjenuti njih dvije, koje nisu tipične američke mršavice, nego žene s normalnim oblinama, to je izazov doista'', smatra.

Upravo su izazovi ono što ga pokreće. Dok traju radovi na njihovu novom showroomu, spremna je kolekcija vjenčanica za nadolazeću sezonu, a istovremeno punom parom radi za losanđelesku adresu.

''Trenutno stvaramo prvu ready couture kolekciju. To je kolekcija raskošnih večernjih toaleta, efektnih modela, koja će baš biti za američko tržište. Ona je u procesu jer se svaka haljina tri do četiri dana kroji, šije, veze tako da traje duže od obične kolekcije. Za nekih 15 dana je šaljemo.

Oscar je tiha patnja, tiha želja. Mi smo poslali jako lijepe toalete. Nadamo se, možda će biti nešto zanimljivo, ali u svakom slučaju novi smo na tom tržištu, samo smo tri mjeseca tamo i u tom kratkom roku ostvarili smo jako lijepe rezultate'', objasnio je.

Na nadolazećoj 92. dodjeli zlatnih kipića, 9. veljače, sigurni smo, uz ona najzvučnija holivudska glumačka imena, na najvažnijem crvenom tepihu čut će se i ona hrvatskog dizajnera.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.