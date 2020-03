23-godišnja Iva Spahija polako, ali sigurno, korača glazbenim vodama. Sestra bivše Miss Hrvatske Maje Spahije umjesto modnih pista, odlučila se za glazbene pozornice. Otkrila je zašto su je mediji prozvali šibenskom Tinom Turner, tko je njezin najveći kritičar te kako uspijeva kombinirati posao pjevačice i njegovateljice.

Mlada Šibenčanka Iva Spahija oduvijek je znala da će pozornice biti njezin životni put. To ni ne čudi jer se njezina cijela obitelj bavi glazbom. Uz oca je napravila i svoje prve glazbene korake.



" S njim sam započela ajmo reći moju karijeru, prošla doslovno sito i rešeto s njim i starijima u ekipi. Suza je najviše bilo zbog toga što sam ja mislila da sam uvijek u pravu i bila sam jako tvrdoglava, ali uvijek je dobro prihvatiti i kritiku i pohvalu", ispričala je Iva.



Nakon što je nekoliko godina pjevala uz oca, odlučila je osnovati vlastiti bend. Mnogo nastupa uz manjak pjevačkog iskustva Ivu je dovelo do bolnice. "Bilo je jedno ljeto kada sam pjevala zapravo 100 dana zaredom svaki dan i jednostavno se zbog tog nepravilnog pjevanja iz grla dogodilo to da sam dobila polipe na glasnicama. To sam morala operirati i onda sam nakon operacije sam uzela satove pjevanja kod Nere Gojanović, naše operne pjevačice koja mi je jako puno pomogla što se tiče pjevanja", rekla je mlada pjevačica.



Ivin repertoar obuhvaća pjesme uz koje je odrasla, od rocka do popa. Jedno je sigurno - turbo folk nikad neće zapjevati. "Odlučili smo da nećemo ići s takvim đirom, svirat ćemo mi i našu zabavnu glazbu, ali u Hrvatskoj ima toliko lipih zabavnih i dalmatinskih pisama i Tina Turner, Aretha Franklin, Etta James", istaknula je.



Zbog prepoznatljivog vokala i stava, Ivu u njezinu gradu zovu šibenskom Tinom Turner. "Počeli su govoriti da imam glas kao Tina Turner, ali mislim da to nije ni zbog glasa nego većinom zbog te energije preko koje me ljudi znaju. Jer sam zapravo dosta energična na bini, volim zabaviti publiku i da je njima dobro, a to oću li ja nešto faliti to mene apsolutno ne interesira", ispričala je Iva,

Jedina je žena u bendu, a svoje muške kolege iz grupe naziva mušketirima. "….. koji mi uvijek čuvaju leđa i da nije njih ne bi bilo ni mene. Prvi je Jerica Buran na elektičnoj gitari, Marko Mišura na basu, Filip Knežević na klavijaturama, Tomo Ercegović na bubnju i Nino Lučev kao muški vokal", rekla je Iva.



Najveću potporu daje joj obitelj, sestra Maja Spahija koja je 2015. odnijela titulu Miss Hrvatske. Velik oslonac joj je i dečko. "Sretno zauzeto", rekla je pjevačica. Iva ima još jednu veliku ljubav, brigu o nemoćnima. Zato je položila tečaj za njegovateljicu.



"Volim brigu o ljudima i pomagati starijima, mladima i djeci s posebnim potrebama - pogotovo. Radila sam i volontirala u jednom centru sa djecom s posebnim potrebama i nekako me to ispunjava i stvarno to volim raditi", zaključila je Iva.



