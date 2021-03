Jeste li znali da postoji mjesto gdje su sve priče koje pročitate isključivo pozitivne? I ne samo to, one su djelo malih ljudi koji su napunili srce i drugima i sebi. U jednoj od najtežih i najneizvjesnijih godina za cijeli svijet Iva Mikić pokrenula je najpozitivniji profil na Instagramu.

U vremenu pandemije i loših vijesti mlada marketinška specijalistkinja i blogerica Iva Mikić htjela je pomoći ljudima da zadrže pozitivne misli i osvijestiti ih da se lijepe stvari među nama i dalje događaju. I tako je u inat pandemiji koronavirusa nastao profil na Instagramu simboličnog naziva ''pandemija dobrote''.



"To je prvenstveno bio Instagram profil koji je okupljao dobre i pozitivne priče običnih ljudi, ja bih to tako rekla, zato što su to bile doslovno priče od onog da si pomogao nekoj bakici ponijeti vrećicu iz trgovine, do nekih puno većih stvari i većih gesta", ispričala je Iva.

Priče su to koje unatoč neizvjesnosti, strahu i osamljivanju zbog pandemije koronavirusa i dalje postoje među ljudima, no jednostavno smo ih ostavljali po strani i lako mijenjali onim lošima.

"Imala sam osjećaj, posebice na društvenim mrežama jer je to bilo jedino gdje su se ljudi mogli družiti, da su ljudi bili toliko negativni, toliko rastrojeni i nastrojeni jedni na druge, da je meni to bilo fascinantno", istaknula je marketinška specijalistkinja.

Ispuniti samo lošim vijestima 28 dana koje je morala provesti u izolaciji kada je i sama oboljela zbog koronavirusa Iva jednostavno nije željela.

"Zato što sam i sama zapravo bila preopterećena brojkama, lošim brojkama, stožerom dva puta dnevno, svime onime što nas je buksalo u to vrijeme", prisjetila se Iva.

A čini se ni mnogi drugi. Jer samo nekoliko dana otkad je profil otvorila, priče su joj samo krenule stizati.

"Općenito radimo puno dobrih stvari, pogotovo tih nekakvih manjih stvari, kojima ne pridodajemo toliko značaja, ali puno veći fokus sami stavljamo na negativne stvari i na nekakve geste", objasnila je blogerica.

Njezin čudesan mali projekt iz dana u dan bilježi sve više ne samo pratitelja već i malih, ali snažnih priča o dobroti među ljudima.

"Iz svega možemo zaključiti da su ljudi gladni dobrih priča i da mi svakodnevno radimo dobre stvari, samo toga često nismo svjesni", rekla je Iva.

A mala gesta koju činimo ne znači samo onome kome je namijenjena:

"Kad radimo dobro drugima, radimo dobro i sebi, i sebi priuštimo nekakav mir. Naravno, nećemo raditi dobro da sebi priuštimo mir, to nije nekakva inicijalna ideja, ali meni se tijekom cijelog života ispostavilo da pomaganje drugima i kad vidiš da je netko drugi sretan i da si nekom drugom pomogao na bilo koji način, i tebe to čini sretnim", pojasnila je marketinška specijalistkinja.

I zato Iva želi da ova pandemija nikada ne završi:

"Ja sam na početku rekla da bih voljela da pandemija dobrote traje puno duže od ove pandemije. Nažalost se i ova pandemija nekako odužila, mislim da nitko nije očekivao da će to toliko dugo trajati. Meni priče i dalje pristižu, što znači da je i dalje nekakva potreba za tim lijepim pričama prisutna", zaključila je Iva.

