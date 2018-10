Nakon što mu je prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran karcinom te odstranjen jedan bubreg, Mate Bulić potpuno se oporavio. Sreća u nesreći je bila da je bolest otkrivena slučajno na preventivnom pregledu.

Kada je Mate Bulić u travnju otišao na rutinski pregled, nije ni slutio da će njegov liječnik posumnjati na najgore. Poslao ga je na dodatne pretrage, ustanovljena je dijagnoza te je pjevaču hitno zakazana operacija.



''Ja sam definitivno zdrav čovjek. Zahvaljujući dragom Bogu i zahvaljujući ranom otkrivanju zato pretendiram na sve ljude i apeliram - ljudi pregledavajte se, to spašava život'', poručuje Mate Bulić.



Ustanovljen mu je karcinom bubrega. Ova zloćudna bolest u ranoj fazi nastanka ne pokazuje gotovo nikakve simpotome pa se najčešće otkriva slučajno. Srećom, Mate je bolest otkrio upravo u početnoj fazi te mu je u Njemačkoj odstranjen jedan bubreg.



''Ja živim sad normalnim životom, kao što sam i prije živio, s tim da mi nema jednog bubrega, ali naravno da mi to nalaže jednu savjest, profesionalnu i ljudsku odgovornost prema samom sebi da pazim na dosta stvari i živjet ću kao tisuće i tisuće, milijoni ljudi koji žive s jednim bubregom'', priča nam.



Potrebno je pridržavati se preventivnih mjera i voditi zdrav način života.



''Dakle, slano, ljuto, alkohol i te nekakve masne hrane, šećer, što više izbjegavati, a sve drugo normalno jesti kao svi drugi ljudi samo u mjeri manjoj'', objašnjava.



Dok se oporavljao od operacije, Mati su stizale poruke potpore sa svih strana. Među njima i od njegova kolege i prijatelja Miroslava Škore, koji je u međuvremenu također završio na operaciji. 4-og rujna su mu zbog začepljenih krvih žila srca ugrađene četiri premosnice.



''Jedno isto upozorenje da mora malo smanjit i da mora pazit na ove poroke o kojima sam i ja govorio tako da smo nekako u tom dijelu na istoj ravni. Želim mu brz oporavak i ja vjerujuć u njega kao čovjeka, kao osobu, kao individuu, koliko je jak on će se vrlo brzo vratiti svojoj pjesmi i svojoj publici'', siguran je Mate.



Mate se već oporavio i vratio publici. Nedavno je objavio i pjesmu ''Braća po materi'', u kojoj pjeva o životu Hrvata u središnjoj Bosni, Posavini i Hercegovini. Kaže, i oni se susreću s brojnim problemima.



''Nije samo Hrvati u Bosni i Hercegovini da imaju životnih problema što se tiče životne egzistencije nego i na prostoru Hrvatske, i svih dijelova gdje žive Hrvati. Međutim, ako ste me već povukli za jezik, ja smatram da Hrvati da Hrvati u BiH nisu u ravnopravnom položaju. Ne provode se mjere što jedan Deytonski sporazum, ja bih rekao više nesporazum, u tom dijelu u odnosu na Hrvate, da oni nisu ni konstitutivni ni ravnopravni'', kaže.



A rezultat je masovno iseljavanje. I Mate je učinio isto prije gotovo četiri desetljeća i svoj dom izgradio u Frankfurtu.



''U tuđini, nije to samo tek tako kad se kaže ''Otišao van''... Ja znam, jedem taj kruh već 37 godina i znam te ljude s kojima ja kontaktiram, mojih prijatelja, jer ja sam samo jedan od njih'', priča.



A misli li se jednog dana vratiti u domovinu?



''Što se mene tiče, ja imam samo grobno mjesto u Blatnici i tu ću skončat sigurno, a ostalo, moram samo bit iskren i reći kao i svaki djeda ili roditelj, da ću živjet tamo gdje živi njegova obitelj, dakle kćeri, zetovi, unuci...'', kaže.



No pjevat će do kad god ga zdravlje bude služilo. U pripremi je i nova pjesma. Sklada je njegov kum Thomspon, no to je dugotrajan proces.



''Međutim, ne da je on lijen nego jednostavno, ja s jedne strane njemu dajem i za pravo to je, uvijek govori ''Kume, treba napravit dobru pjesmu, ona dođe, ona se ne pravi preko noći i nije to kao da je na traci kao da je naručena!'' Ja mu u tom dijelu vjerujem'', govori nam.



'A vi vjerujte Mati kad kaže da su preventivni pregledi nešto što se ne smije odgađati.



''Nikad se ne libim pričati nešto o tome jer smatram da je to jako poučno i da ljudi znaju da je pregled nešto što spašava život'', zaključio je.



Ako je suditi prema razigranoj, gotovo dječačkoj energiji kralja dijaspore, nema sumnje, Mate će nas s pozornice zabavljati još dugo, dugo.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

