Neki izgube svijest, neki ne mogu suspregnuti suze. Doživljaj porođaja nije poseban samo za mame, već i za tate. Koji su poznati očevi bili uz svoje supruge na porođaju, kakva su im iskustva te što na sve kažu primalje, doznat ćete u minutama Dijane Kardum.

Hoću li ja to preživjeti? Pitaju se mnogi muškarci prije ženina porođaja. Većina muškaraca koji su prisustvovali opisuje to kao jedno od najintenzivnijih iskustava u životu, a ženama mnogo znači potpora partnera u tim trenucima.

"Mislim da je to jedno predivno iskustvo, pogotovo taj, citirat ću iz Oliverove pjesme, odnosno Zdenka Runjića, novi život se rađa, lipo je prisustvovati prvom udahu, prvom vrisku, prvom plaču. Ja sam čak prerezao i pupčanu vrpcu. Ne gadi mi se krv i to. Ali mislim da je lipo to vidjeti, savjetujem svakome da vidi, ali tamo muškarac nema šta tražiti", pohvalio se Jole.

Pjevač Petar Dragojević sva je četiri puta bio uz svoju suprugu.

''Stvarno joj je puno lakše kad sam ja tu i ja bih savjetovao svima, ajte na porođaj, da vidite koliko se ustvari žena muči i koliko je ustvari teško to sve dok ona to malo ne donese na svijet, a onda još poslije koja je to radost kad ono proplače.''

No ne podnesu svi to tako dobro. Zato je važno da se budući tate unaprijed educiraju i da odu na trudnički tečaj, tako da budu pripremljeni na ono što ih u rađaonici čeka, savjetuju primalje.

"Oni koji su prošli tečaj - jako dobro, međutim oni koji nisu prošli tečaj - s njima imamo problem", otkrila je primalja Zdenka Gorenc.

"Kad dođu nespremni, onda oni često nisu podrška svojoj partnerici u porođaju, nego se počnu miješati u medicinske stvari, počnu gledati curi li infuzija, je li CTG u redu i takve stvari. Ono što nama zapravo ne treba. Nama treba to da budu podrška u pravom smislu riječi", poručila je primalja Silvija Wurth.

Očevi koji su prisustvovali porođaju tvrde kako im se život promijenio, doslovno, u jednom trenutku. Za većinu je to bio emotivan čin. A za neke možda malo i preemotivan.

"Imali smo iskustava da padnu u nesvijest. Imali smo čak i intervencija sa strane kirurga. Imali smo puno emotivnih situacija, najčešće sve dobro prođe, ali, eto, bilo je nezgoda", prepričala je neke situacije Silvija.

U bolnici Merkur prošle godine imali su 2000 rođenih beba. Na čak oko 80 posto porođaja bili su i očevi. Kako nam kažu, smatraju da je važno da otac sudjeluje u porođaju, ali i nakon njega.

Na očevima je ipak da s partnericom odluče što je najbolje, kako na kraju bolničko osoblje ne bi imalo više posla s njima.

"Ja bi savjetovao svakome da ode to vidjeti, ali da imam deset dice, ne bi više iša", zaključio je za kraj Jole.

