Muškarci iz naše sljedeće priče redovito su na listama najpoželjnijih Hrvata, a otkad su postali očevi, kao da su još šarmantniji. Ovi mačo frajeri svojim kćerkicama pomažu oko frizure, kuhaju sa svojim sinovima, a neki svojoj dječici čak i sviraju.

Inženjer elektrotehnike i računarstva s najmanjim postotkom masnog tkiva i isklesanim pločicama, model i glazbenik Vlaho Arbulić, od svih je uloga najponosniji na onu oca malene Luce. Ovaj tetovirani frajer još je poželjniji kad znamo da svojoj mezimici često pomaže i oko frizure.



''Pa naučio sam svašta nekih stvari...i frizure koje sam mislio da nikad neću, ali to su sve čari tog odnosa tate i kćeri i to je famozno'', govori Vlaho Arbulić.



Goran Ivanišević s godinama je sve privlačniji. Uz Amber, Emanuela i malenog Olivera, ovaj je tata visoko na listi najšarmantnijih.



''Oliver je sada glavni. Oliver je najmanji i najslađi i najveće veselje.

To je jedna velika sreća i u ovim mojim godinama, nakon dvoje dice, vesele mu se i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko veselje'', priča.



Glumac Momčilo Otašević gledateljice je osvojio svojim plavim uvojcima, no, drage dame, kad još čujete kakav je tata, past ćete na koljena.



''Ja ga samo zovem tata godine. Momo je stvarno kao tata pun energije, volje, ništa mu nije teško...Čovjek s njim poželi imat djecu!'', govori Jelena Otašević.

Lista najzgodnijih domaćih očeva bez nogometaša ne bi bila potpuna. Duje Ćaleta Car, Josip Brekalo, Andrej Kramarić i neizostavni Vedran Ćorluka predvode taj dio liste. I violončelist Luka Šulić ima sve predispozicije za titulu najšarmantijeg tate. Dame, slažete li se?



''Lijepo je imati sina, ali kad sam dobio kćer, to je nekakva posebna konekcija između oca i kćeri. Sad kad smo svi skupa kući, si svjestan svega i sve te radosti i te ljubavi oko tebe. To je ono što me čini najsrenijim na svijetu'', priča Luka Šulić.



Već je odavno dobio titulu ''zeta za poželjeti'', a otkad je postao tata, Marko Tolja tu je titulu dodatno potvrdio.



''Često smo on i ja sami doma pa onda ja idem nešto kuhat s njim, al onda je to borba. S jednom rukom njega držim, s drugom kuhaš, pa ga staviš, pa on neće, pa izgori nešto jer trčiš za njim da ne bi pao po stepenicama, i tako...'', priča Marko Tolja.



Talentirani, uspješni, šarmantni i brižni očevi - čini se da je svaki frajer s ove liste pravi tata od formata!

