TBF i Zagreb vole se javno, odavno je poznato. Stoga se poznati Splićani vesele sutrašnjem koncertu u glavnom gradu. Uoči nastupa dečki su se prisjetili nekih anegdota iz svoje 20 godina duge karijere.

Nostalgična, Uvik kontra, Mater, Veseljko, Smak svita - samo su neke od megauspješnica TBF-a, u kojima će već sutra moći guštati zagrebačka publika:

"Publika može očekivati stvarno jedan bogat koncert TBF-a. Bit će iznenađeni nekim pjesmama na set listi koje nismo dugo svirali, dobro ćemo pročešljati cijelu diskografiju i za sve ljubitelje TBF-a ovo bi trebao biti koncert koji ne bi trebali preskočiti.", govori Mladen Badovinac.

A da se splitski momci i Zagreb vole javno, dokaz su uvijek rasprodani koncerti:

"Naša misija je ići po svijetu i stvarati prijatelje pa tako i u Zagrebu i od starta. I to je to, mi smo sa zagrebačkom publikom na ti oduvijek'', dodao je Mladen.

U Zagreb dolaze u prepoznatljivom sastavu, iako su nedavno počele priče kako član benda, ujedno autor njihovih pjesama, Saša Antić napušta TBF i kreće u solo vode. No on poručuje - nema straha.

"Ja uvijek radim sa strane nešto, nije to novo, ali eto to je sad igrom slučaja dobilo veću pažnju u javnosti pa ljudi svakako tumače i intepretiraju", objašnjava Aleksandar Antić Saša.

Iza njih je više od 20 godina uspješne hip-hop karijere. Primili su brojne nagrade za glazbena postignuća, ali i osvojili srca diljem regije. Kad pogledaju unatrag, mnogo je toga što će im ostati u sjećanju:

"Svih bizarnih izletanja raznih likova na pozornicu uključujući Mladena Grdovića i bezbrojne bengalke, do prijatelja koji ti donesu sarme u tećici do adrenalinskih uzbuđenja i šikanja u stratosferu nakon velikih koncerata u Domu sportova."

U svojim pjesmama govore o problemima "malog" čovjeka, stoga se u njima nije teško pronaći. Saša nam kaže da su najbolje one pjesme koje nastaju u dahu.

"Ja tako komuniciram sa svijetom, 'Smak svita je nastala u 4 sata, Nostalgična isto. Neke se slažu, pa nisam zadovoljan s dijelovima pa kombiniram i uvijek nešto pišem, nabacujem pa se to sve slaže i sklapa", kaže Saša.

Na pozornici se ne štede, daju svoj maksimum, a koncerti su uvijek prožeti pozitivnom energijom. Smatraju kako je upravo to jedan od razloga zašto ih ljudi vole:

"Ja sam do pete pisme već mokar, a do kraja koncerta cijedi se s mene. Ne znam kako dugačije izvodit koncerte, ja ne znam kako drugi izvođači ostanu suhi. Ja vjerujem da nas vole zato što im ne lažemo i vidi se iskreno to da volimo šta radimo i to se prenosi na njih. A naša najveća vrijednost je sloga i to što smo ostali toliko godina ostali skupa", zaključio je Mladen.

