Mnogo talenata skriva Slavko Sobin, a u jedan od njih ćemo se uvjeriti ovog proljeća u ''Plesu sa zvijezdama''. Onaj u koji smo sigurni je gluma. Prepoznali su to i izvan granica Lijepe naše pa je Slavko glumio u remakeu kultnog filma ''Leptir''.

Prije dvije godine Slavko Sobin utjelovio je zatvorenika El Caimana u holivudskom hit filmu ''Leptir''. I dok se već prašina pomalo slegla, film je došao u hrvatska kina.



''Nisam govorio da sam ga snimao baš puno, imam iskustva iz prethodnog filma da sam izrezan iz njega pa si mislim, neću reklamirat pa da ne bude i onda je film lani bio u američkim kinima, nikad nije došao kod nas, ali onda je Rami Malek u međuvremenu postao zvijezda zbog Freddieja i naši su uzeli film, kad sam već mislio da ga stvarno nitko neće pogledat i sad dolaze lijepe poruke. Ljudi su čak malo ponosni da je netko naš u filmu, kažu svi da je dobro. Ja ga nisam pogledao", otkrio nam je Slavko.

Za cijelu ekipu ima samo riječi hvale. A njegov kolega iz "Leptira" Rami Malek u međuvremenu je dobio spomenutu ulogu u filmu o legendarnom pjevaču grupe Queen, za koju je nominiran za prestižnu nagradu Oscar.



"Rami nije tad imao Freddieja. Jako zanimljivo razmišlja na setu i bori se za svoj kadar, nije da samo dođe i odradi, nego uključi se on i redateljski i produkcijski da mu se dobro namjesti. Ali danas da stanem pred Ramija, bilo bi - stari naklon do poda", priznao je Slavko.

Scene je snimao u Budvi, gdje su za potrebe snimanja napravili taj zatvor. Činjenica da se snima u susjedstvu bila je jedan od razloga zašto sam se uopće i prijavio za ulogu u "Leptiru". Osim Slavka, u filmu su još i Goran Navojec te Luka Peroš. A posebno će pamtiti scene kupanja u studenom.



"Dva dana snimanja za 30 sekundi. Prvi dan naprave cijelu snimku, odnosno borbu i onda tu večer mi analiziramo kadrove i svaki kadar je vrlo, vrlo kratak. Jedan udarac je jedan kadar pa idemo na sljedeći i onda se to u montaži spoji. Naporno je jer smo bili goli, mokri, blato je bilo, studeni, ali evo kažem ja bi samo to snimao", otkrio je.

To mu je bilo prvo iskustvo snimanja prave akcijske scene, a okušao bi se i u tome da sve vratolomije odradi sam.



"Bi, bi, bi, ja evo imam strah od visine, ali ako je potrebno za film, ništa, nema problema, sve što je potrebno za posao, nekako bi mogao", priznao je.

Svakom svom projektu zato pristupa isto. Inozemna ili domaća produkcija, njemu je, kaže, svejedno. No neke su mu uloge ipak posebno drage, kao primjerice ona Ljubana u seriji "Na granici".



"Ljuban je jedna toliko zahvalna uloga, ja sam toliko sretan što sam je odigrao. Ne mogu opisati. To je prvi put da sam gledao nešto svoje i mislim se , je**ti Slavko pa kao dobar si, nisam smio ovo reć, ali dobro sam to napravio", iskren je Slavko.



Slavko je ovih dana imao i premijeru predstave "Who' the f is Biba?", u kojoj glumi s Petrom Kurtelom.



"Riječ je o jednoj romantičnoj komediji, mene najviše podsjeća na romantičnu komediju iz 90-ih. Kad je to bio neki slatki humor, ljubav, malo natezanja", kaže Slavko.



No pred njim je zato još posla i mnogo projekata. Okušat će se Slavko i u "Plesu sa zvijezdama". A za plesni podij je već spreman.



"Na Akademiji sam imao predmet pokret i zapravo sam bio jako dobar u tome, ali sam bio puno mlađi, puno vitkiji, puno fluidniji, sad sam malo od tih treninga se stvrdnuo i malo znaš dođeš u neke godine. Brojka 34. ipak, prvo ti radi ego kad ti nešto ne ide na prvu pa te to još malo dodatno stisne i teže je, sad je teže učit neke stvari", priznao je Slavko.

U svakom slučaju, u "Plesu sa zvijezdama" zabave neće nedostajati.

