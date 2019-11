Svaku novu pjesmu učiteljice i pjevačice Nikoline Tomljanović prate njezini učenici u jednoj riječkoj osnovnoj školi, a ona uspješno spaja obje karijere. Nedavno se vratila iz Amerike, gdje je snimila pjesmu na engleskom jeziku. Ova članica grupe E.N.I našoj Juliji Bačić Barać otkrila je i kako priželjkuje duet sa svojim kumom Nenom Belanom.

Ona je članica grupe E.N.I, pjevačica, ali i učiteljica. Baš zato Nikolina Tomljanović, iako je na roditeljskom dopustu, štrajk učitelja itekako podržava.

"U prosvjeti ima dosta žena, ima više žena koje su malo osjetljivije. Ja se sjećam jednog štrajka isto je bilo pitanje hoće biti jedan dan, dva dana, ajde jedan dan će svi štrajkati, ali drugi treći svi se nekako brinu, nekako te strah, izgubit ćeš i ono malo što imaš od plaće", izjavila je.

Nikolina se nada da će učitelji ovog puta ipak biti mnogo ustrajniji u svojim zahtjevima.

"Učitelji su uvijek nekako zadnji, a zašto je to tako ne znam u principu odgovor. Negdje se izgubilo to da se učitelj malo više cijeni", zaključila je Nikolina.

A svaki korak svoje učiteljice prate Nikolinini učenici u riječkoj osnovnoj školi u kojoj radi.

"Kad izađem u nekim novinama onda ujutro svi nose novine, časopis-kupila sam, kupila tako to je baš onako slatko", priznala je.

U školi je upoznala i supruga Jakoba s kojim ima kći Salome. Djevojčica koju su posvojili prije dvije godine upotpunila je njihove živote, a simpatije osvaja gdje god se pojavi.

"Razumijem ljude, ipak je drugačija, a i plijeni pažnju nekako svojim karakterom i svojim ponašanjem. Vrlo je otvorena, draga, empatična, tako da zaista me ne čudi. Ja vjerujem da će i ona biti u glazbi, možda kao neka bubnjarica to bi mi onako bilo jako štosno", smatra Nikolina.

Lijepo razdoblje života bilo je i ono s grupom E.N.I koje su, nakon što su 2017. proslavile 20 godina postojanja, ipak odlučile i službeno prestati s nastupima.

"Nećemo koncetrirati, nećemo snimati, ali to nikako ne znači da smo se posvađale, dapače u jako smo dobrim odnosima družimo se, slavimo dječje rođendane, zaista što se tiče odnosa sve je u redu", objasnila je.

A duet koji priželjkuje ova "enica" je onaj s Nenom Belanom.

"Neno mi je i prijatelj i kolega i kum i nikako zato što smo mi tako bliski to ne znači da mi sad moramo odmah da moj prvi singl mora biti duet s njim, to ne treba forisrati, shvatili smo da će to doći, već otpilike znamo kakva bi to pjesma trebala biti tako da očekujte to", izjavila je.

Duet s kumom Nenom, ali i pjesma na engleskom jeziku koju je snimila za nedavnog posjeta Americi, sigurno će pjevušiti mamina najveća obožavateljica, kći Salome.

