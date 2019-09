U Sarajevu smo razgovarali s meksičkim redateljem koji je ponosni vlasnik čak pet prestižnih nagrada Oscar. U ekskluzivnom intervjuu za IN Magazin Alejandro González Iñárritu otkrio nam je kako su mu roditelji reagirali kada je osvojio prvu nagradu, zašto mu je meksička vlada ugasila radioemisiju te kako uspjeti u Hollywoodu.

Meksički redatelj, producent i scenarist Alejandro González Iñárritu, jedan je od najcjenjenijih i najuspješnijih filmskih autora današnjice. ovaj umjetnik koji svaki put odvažno pomiče granice kinematografije, svijet i nagrade osvojio je već prvim filmom ''Amores Perros'' koji je snimio prije 20-ak godina. No u šali kaže, u početku potporu roditelja nije imao.

''Mislim da su bili zabrinuti da bih trebao imati pošteni posao. Posao koji je stabilan i normalan, na koji se možete osloniti. I na neki su način imali pravo, teško je živjeti u kinematografiji. Ponosili su se kad sam osvojio prvog Oscara, ali zapravo, to je smiješno. Kad je izašla ''Pasja ljubav'', posjetio sam festival San Sebastian s njima i mislio sam da će se ponositi. Sjećam se prvog pića s njima kad smo osvojili nešto ondje, mama je opet počela: ''Kad ćeš se vratiti na svoj pravi posao?'' Mislili su da je to nekakva moja pustolovina''prisjeća se Iñárritu.

Alejandro je šest mjeseci studirao pravo i završio studij komunikacije. U rodnom je Meksiku godinama vodio jednu od najpopularnijih radijskih emisija.

Bio je i DJ, glazba ga je uvela u film.

''Bio sam voditelj i puštao sam raznu glazbu. Između pjesama sam provocirao i smišljao priče. Vlasti su me dva puta ugasile, vlasnici postaje bili su ljuti na njega, ali bili su bijesni zbog broja slušatelja. To su bile dobre šale. ali bila je to dobra postaja, obavještavala je ljude što su to ovi radili. Smišljali smo političke šale, imao sam tri sata svaki dan'', prisjetio se.

Nakon uspjeha s prvim filmom redatelj se seli u Hollywood gdje su nastali oscarom nagrađeni kultni filmovi ''21 Grams'', ''Babel'', ''Biutiful'', ''Birdman'' i ''The Revenant''.

nekad davno je izjavio da glumci zastrašuju, a evo kako im danas pristupa.

''Morate shvatiti odakle dolaze, kakvu tradiciju imaju kao glumci, a zatim ih smjestiti u prostor gdje mogu donijeti ideje, ali na području za koje znam da ima granice. Kad postavim granice, onda se možemo igrati kao djeca u vrtiću'', objasnio je.

Jedan je od rijetkih umjetnika koji je nagrađen s čak pet nagrada Oscar. Postao je i treći redatelj u povijesti koji je dvije godine zaredom osvojio Oscar za režiju. Njego veliki prijatelj glumac Sean Penn uručio mu je jednog od nijh, no nije mogao izdržati da se ne našali na njegov račun.

''Tko je ovom gadu dao zelenu kartu? ''Birdman''!'', rečenica je kojom ga je proglasio dobitnikom Oscara.

Alejandro kaže da je bio sretan što su baš Penna odabrali da mu uruči nagradu.

''Da, bio je jako šaljiv. U Meksiku su ga mrzili jer nisu shvatili šalu. Nisu shvatili da je to dobronamjerna i smiješna šala. Da, nasmijao sam se'', rekao nam je.

Alejandro posljednje dvije godine radi na komediji na temu muške gluposti. Kako sam kaže, neiscrpan je to izvor inspiracije. Zanimalo nas je i kako ostane priseban u ovom poslu.

''Ne znam jesam li priseban. Imam obitelj koju volim. Čak i sestre, braću, imam veliku obitelj u Meksiku. Mnogo prijatelja, imao sam sjajne roditelje. Otac je preminuo, ali majka je još živa. Mislim da su ti korijeni i što sam zalijevao te korijene, to je prisebnost, održavati korijene snažnima. To je važno'', zaključio je.

