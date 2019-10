Nakon što je prije tri tjedna stradao u prometnoj nesreći, glumac Mislav Čavajda vratio se na set popularne serije "Drugo ime ljubavi". Oporavak mu tek slijedi, krenuo je na fizikalnu terapiju, ali uspješno odrađuje poslovne obveze. Osim serije, uskoro ga čeka i premijera predstave Antigona, koja je bila odgođena zbog nesreće.

Prije tri tjedna glumac Mislav Čavajda doživio je prometnu nesreću. Na njega je u Jurjevskoj ulici u Zagrebu zbog nepažljive vožnje kojoj su kumovali neprilagođena brzina i sklizav kolnik, dok je hodao, naletio 36-godišnjak, pa je poznati glumac završio u bolnici.

"Dobro sam, ide step by step ili, kako ja velim, šep by šep. Ne sjećam se baš previše, dolazi sve nešto u naznakama, ali možda je tako i bolje", otkrio nam je Mislav.

U nesreći je zadobio lakše ozljede glave, a povrijedio je i nogu.

"Hvala Bogu, na kraju cijele priče glava je na ramenima, to je najbitnije, sve ovo ostalo što treba odraditi ići će polako, korak po korak i sve je to lako popravljivo.

Idemo od dana do dana, fizikalna je krenula, vidjet ćemo sad koliko će vremena biti potrebno, ali uz puno psihičke stabilnosti i fizička dolazi što prije", izjavio je Mislav.

Iako se još oporavlja, glumac se vratio svojoj ulozi Ivana u seriji "Drugo ime ljubavi".

"Gle, nema puno pitanja, ne dopuštaš si razmišljati puno o tome, nego naglavačke opet u cijelu priču. Zahvalan sam jako Novoj TV što su imali strpljenja i što su mirnih živaca uspjeli prebroditi sve ovo zajedno sa mnom, što su me pričekali. Prvih nekoliko dana je bilo malo kaotično, ali, velim, uz maksimalno razumijevanje produkcije Nove TV koji me 'bedinaju' sad i paze i prilagođuju se mojim novonastalim nemogućnostima, sve se da", otkrio je glumac.

Prilagodili su se i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Nesreća se dogodila nakon dugog i intenzivnog radnog dana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, dva dana prije zakazane premijere “Antigone”, u kojoj Čavajda igra ulogu Kreonta. Glumac u šali kaže da ga prati zla kob kad god tumači neku ulogu u grčkim tragedijama.

"Prokleti Grci za mene, od tri grčke tragedije koje sam radio, sve tri su na neki način bile proklete. Čini se da svaki put kad ja odlučim raditi Grke, stavljam svoju sudbinu u ruke grčkih bogova, recimo to tako. I ovaj put čini se kocka je bačena, izazov je prihvaćen, a konačni rezultat nije bio tragičan", izjavio je Mislav.

Predstava je sada prilagođena novonastaloj situaciji.

"To je zapravo opet donijelo i neku zanimljivost ulozi. Nije prvi put da sam to morao napraviti. Prije premijere 'Edipa' sam isto tako polomio koljeno i to nekako inkorporirao u ulogu i zapravo napravio još bolju ulogu nego što je bila tada. Nadam se da će to i ovaj put bit slučaj. I zbilja se veselim uz maksimalnu podršku čitavog ansambla, da konačno usprkos bogovima iznesemo tu premijeru", otkrio je.

Najveća potpora, osim obitelji, bili su mu upravo kolege.

"Bez njihove podrške i oporavak bi bio puno teži, bez njihova razumijevanja rad bi dalje bio puno teži. Mislim da nam je zapravo ova situacija donijela i neki zdravi odmak, da smo se svi na neki način mogli odmaknuti od čitave priče, mogli smo gledati što smo već do tada napravili i sad s nekom svježom energijom finalizirati čitavu stvar", zaključio je.

Premijera "Antigone" sada se očekuje 19. listopada, a prvi izlazak pred publiku Mislav će imati već danas.

