A sada odlazimo u sunčanu Kaliforniju, gdje smo razgovarali sa simpatičnim glumcem Mamuduem Atijem, koji je ostvario svoj san ulogom u posljednjem i finalnom nastavku filma "Jurski svijet: carstvo". Ivani Nanut otkrio je kako se osjećao kada je dijelio kadar s glumačkim legendama te kako su provodili vrijeme na setu filma koji se snimao u vrijeme covida, kada je cijeli svijet stao.

Najnoviji nastavak holivudskog filma "Jurski svijet: Carstvo" ujedno je posljednji, a u epskom se završetku vraćaju i glumačke legende, kako bi zajedno s Chrisom i Bryce, još jednom spasili dinosaure od izumiranja i zatvaranja. Jedan od novih glumaca Jurskog svijeta je simpatični Mamoudou Athie, koji svoju ulogu opisuje kao ostvarenje sna.

Redatelj je baš njega poželio za ulogu i ne krije da je to bio sjajan osjećaj.

"Proveli smo tri sata na ručku i razgovarali smo o svemu i svačemu. Rekao sam da zbilja želim raditi s njim, nebitno na čemu. Samo bih htio raditi s tim redateljem. Nisam se razočarao. I dobio sam sjajnog prijatelja", kazao je Mamoudou Athie.

Prvi dan na setu bio mu je dosta stresan zbog scene u helikopteru.

"Bilo smo nagurani u helikopteru i ja sam držao govor o raznim stvarima. Gledao sam Lauru Dern i Sama Neilla i pitao se jesam li zbilja u nastavku Jurskog parka. To je djelovalo nestvarno. Naravno, još s pandemijom i svime... To mi je bio prvi projekt rijekom pandemije pa je sve djelovalo čudno. Ali... Srećom, omi su bili toliko kul da je bilo i jako zabavno. Tako da je dobro ispalo", prisjetio se.

Snimanje Jurskog svijeta započelo je u srpnju 2020. godine, bila je to jedna od prvih velikih holivudskih produkcija koja je započela snimanje tijekom Covida. Glumačka ekipa, producenti i redatelj su sa svojim obiteljima živjeli pet mjeseci u hotelu, odvojeni od stvarnosti koja ih okružuje.

U slobodno vrijeme svi su se zajedno družili, skupa su jeli i zabavljali se, a zbog redatelja Colina Trevorrowa su svaku nedjelju igrali i frizbi.

"Ja sam iz Kalifornije i frizbi je način života. Predstavio sam to UK-u. Znate, ovaj film je bio najbliži iskustvu snimanja prvog filma, bio je malen i nazavisan. Naš suživot i suradnja, bacanje frizbija... Sve je to bilo dio izrade filma do kojega nam je stalo i to odražava što smo osjećali u ovo izazovno doba zajedničke povijesti. Film propitkuje mnogo toga i to je rezultat naše kohibitacije", ispričao je redatelj filma.

Pravi jurski hype započeo je prije 30 godina, kada je redatelj Steven Spielberg oživio dinosaure, koristeći se dotad nikad viđenim specijalnim efektima. Oskarovac je izvršni producent posljednjeg nastavka.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Affleck izgubio živce dok ga je Jennifer ljubila, baš ga je pogodila jedna stvar, a ona se trudila sve popraviti +26

Kći nikad prežaljenog glazbenika živi na njegov račun i majka joj se godinama nije smjela ni približiti, a evo kako danas izgleda! +16