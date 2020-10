Naš sljedeći sugovornik jedan je od najpoznatijih pisaca na svijetu. Njegovo ime je Dan Brown, a zahvaljujući bestselleru "Da Vincijev kod" postao je i jedan od najbogatijih. Gospodin Brown ovih je dana boravio u Zagrebu kako bi promovirao svoju knjigu, a Zagrebačka je filharmonija odsvirala njegove skladbe. Naša je Ivana Nanut razgovarala s popularnim skladateljem i piscem koji nam je otkrio koliko je oduševljen Hrvatskom, njezinim ljudima i kuhinjom.

Autor bestesellera "Da Vincijev Kod" Dan Brown, ovih je dana boravio u hrvatskoj metropoli, kako bi predstavio dječju glazbenu slikovnicu "Divlja simfonija". Skladbe su to koje su nastale prije 30-ak godina, kada je 20-godišnji Dan još bio ambiciozan glazbenik. ''Divlja simfonija'' sadrži ažurirane verzije izvornih i novih pjesama, koje je izvela i snimila Zagrebačka filharmonija.



"Obožavam vaše vino, štrukle, jer su svi super kuhinja je spektakularna. Ljudi su otvoreni, mogao bih ovdje živjeti. More nisam vidio, čuo sam da je spektakulrno. Želim ići u Istru, uvijek ovdje dođem radno, Dubrovnik bih volio vidjet i otoke, možda drugi put", zaključio je Dan.



Za vrijeme boravka u Zagrebu popularni je pisac, zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom, za svjetsku izvedbu svojega djela, odabrao upravo Hrvatsko narodno kazalište.



"Bila je to magična noć, ljudi si bili savršeni, HNK je mrak, orkestar je svirao lijepo. Sve je bilo super, pogotovo djeci

Počeo sam i to i pisati knjige jako rano, i male pjesme cijeli život to radim, svaki dan sviram klavir, ima tu puno sličnosti. Mama mi je bila profesionalna pijanistica, a tata je bio dobar pjevač. Bilo je puno sviranja, nije bilo televizije, ona nije vjerovala u to, čitao sam knjige i slušao klasičnu glazbu. To su moja sjećanja i sad to želim djeci prenijeti, dječje knjige i slušanje glazbe", objasnio je.



Iako je trenutačno stanje u svijetu itekako zabrinjavajuće, život gospodina Browna nije se previše promijenio. Navikao je na samoću i raditi sam.



"Istina, korona nije utjecala na mene. Mi smo sretnici koji živimo sami i radimo sami, samo ne mogu putovat da radim istraživanja", izjavio je Dan.



Rano u pandemiji prebolio je koronu i relativno se brzo oporavio. Trenutačno piše novi triler o svojem najpopularnijem fiktivnom liku Robertu Langdonu.

