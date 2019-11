Koja je glazbena legenda zasvirala "Ruzinavi brod" na demo-snimci i kako je Giuliano na trenutak preuzeo ulogu Marijana Bana, našoj su Aleksandri Keresman otkrili članovi benda Daleka obala.

Godine su to kojih se i danas s nostalgijom prisjećaju članovi legendarne Daleke obale, zajedno s obožavateljima, pa ne čudi da je bila dovoljna tek jedna zajednička fotografija na društvenim mrežama da izazove lavinu reakcija i samo jedno pitanje - hoće li ponovno zajedno na pozornicu.

"Nikad ne reci nikad. Mi nismo 18 godina zajedno svirali ali trebale su nam dvije minute da se spoje te sve čakre, otvore i mi smo tu kao da ništa nije ni bilo. To je prva fotografija od 2001. da smo se slikali i nisam mislio baš da će toliko uhvatit maha. Sa svih strana zovu zivkaju, pišu, komentiraju, planiraju, maštaju, sanjaju", izjavio je Boris Hrepić Hrepa.

20 godina od objave posljednjeg studijskog albuma, otkrili su neke nikad objavljene snimke, poput pjesama "Svijetli znamen" i "U hladu sna", koje je kao glavni vokal izveo Giuliano.

Giuliano je prolazio kraj garaže, mi smo unutra pripremali pjesme, Bana nije bilo pa ajmo probat kako će zvučat. Giuliano je otpjevao i ostalo je snimljeno. Split je mali grad, a mi se svi družimo između sebe i uvijek bi netko došao u garažu gdje smo vježbali", izjavio je Hrepa.

A na demo-verziji megapopularnog "Ruzinavog broda", klavir je odsvirao nitko drugi nego Oliver, kojem je Ban u jednom trenutku i ponudio pjesmu.

"On mu je rekao "ma daj to je za bend za tebe", onda je došao malo kao svirat klavir i to je verzija koju je on možda tako planirao ali smo je mi napravili na naš način", otkrio je.

Sjeća se dobro tog vremena opjevani Siniša Škarica, a njihov prvi album koji Jugoton tada nije objavio, još uvijek ima u džepu.

"Kad je Daleka obala došla sa svojim prvim albumom kojeg imam ovdje, ovu demo kasetu, ja sam bio jako za da oni objave taj prvi album. Od Zadra do Zagreba smo generalni direktor i ja slušali i meni je to bilo super i rekao sam to ćemo objavit međutim na komisiji koja se sastoji od ljudi iz prodaje, propagande, nabave, oni su tu čuli neki amaterizam koji im se nije činio da će dogurati daleko i nadglasali su me", objasnio je Siniša Škarica.

"Pa najgore je bilo barem kako sam ja zapamtio i zapisao da je rečeno kako odlično sviramo ali da su tekstovi neuvjerljivi. I da je atmosfera sumnjiva", izjavio je Hrepa.

Kao producent, back vokal i vodeći vokal, Neno Belan gotovo je punopravni član Daleke obale, pa je tako i ovom prilikom zauzeo mjesto pred mikrofonom.

"Ja sam osnovao grupu Đavoli i 1984. godine smo imali prvi nastup u Splitu u jedriličarskom klubu i onda je moj basista rekao da ima prijatelja koji pita jel može doći biti nam predgrupa, pa ja rekao može nema problema. Bilo je popodne, tonska proba, na vratima se ukazala sjena, dva i nešto, s gitarom u ruci, to je bio Marijan Ban. I on je prije nas svirao sam i već je imao sve one Tonke, Roze i otad naše prijateljstvo datira. Fali mi sve to skupa jer je to bio jedan dio života di smo se intenzivno družili, surađivali, prijateljevali i to je nešto nezaboravno, pa bih volio da se to nekako vrati zato ih nagovaram okupite se pa idemo ponovno u akciju", otkrio je Neno.

Jer Banove su stihove svi barem jednom u životu zapjevali.

"Ruzinavi brod", to je jedna od prvih onako zapaženih snimaka koja mi je odmah ušla u uho jer je to bilo nešto novo, nešto drugačije, ja bih to svrstala u šansonu", zaključila je Zdenka Kovačiček.

Mi ćemo se uhvatiti za onu s početka priče - nikad ne reci nikad, pa s naivnom nadom pomisliti možda još jednom ipak zaplovi taj ruzinavi brod Daleke obale.

