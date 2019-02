Kultni hitovi Prljavog kazališta ovog su Valentinova odjekivali riječkom Dvoranom mladosti. Dan zaljubljenih članovi benda proveli su bez svojih boljih polovica. Otkrili su nam kako se njihove supruge nose s činjenicom da nikada nisu kod kuće i na koji im se način iskljupljuju.

Neke od najromantičnijih pjesama hrvatske glazbe otpjevao je kultni bend Prljavo kazalište koji je i ovog puta koncertom na Dan zaljubljenih ugrijao mnoge zaljubljene duše. Članovi benda Valentinovo su proveli jedni s drugima, a na život daleko od kuće odavno su se naviknuli, baš kao i njihove supruge:



''Puno je putovanja i sigurno da se to izbivanje iz obitelji može osjetiti ali naučene su one na to i znaju čime se bavimo i to je normalno njima. Jasenko: Ne znam kako je kod njega, meni je žena javila da će mi iznajmit sobu ak se ne javim uskoro, ako ne dođem kući tako da...'', priznao nam je Mladen Bodalec.



''Bila je stvarno duga i naporna godina, ne samo meni, cijelom timu //...//znaš kolko dođemo u Zagreb toliko da ga malo vidimo'', priča nam Jasenko Houra.



Često izbivanje treba nekako i nadoknaditi pa Mladen i Jasenko u automobilu nerijetko raspravljaju o načinu na koji će se iskupiti:



''Ne znam ja perem, onda ribam, radim sve ove poslove koje moram mislim da je to najpoštenije da se tako iskupiš'', kaže nam Jasenko.

Mladen nije on je ipak macho muškarac. Iako su se uz njihove pjesme rađale velike ljubavi, katkad su svjedočili i škakljivim situacijama:



''Bilo je tu znaš ono i vrlo vrućih situacija. Jednom smo imali zamolbu od jednog dečka da bi zaprosio djevojku u Slavonskom Brodu, on je tražio da izađe van, i trajala je ta agonija, međutim, ova koju je prosio nije izašla van, ja ne znam je l' on živ, ako je živ nek' nam se javi'', šali se Houra.

Prljavci žare i pale već godinama, a dobroj kondiciji u posljednje vrijeme moraju posvećivati više pozornosti pa tako često trče, šeću i borave u prirodi.

Hrvatski Rolling Stonesi, kako ih zovu, uskoro bi trebali izdati svoj 15. album. Ne žele živjeti samo na staroj slavi pa se neprestano trude opravdati titulu najboljeg rock benda u Hrvatskoj:



''Uvijek imate jednu zadršku koja će biti krucijalna i upitna, to je sad 15. album Kazališta i onda si na neki način stalno u preispitivanjima sa samim sobom da ne bi na neki način narušio ovo što si napravio, možda si čak i preoprezan neki put'', priznaje Houra.



A za listopad najavljuju velik spektakl u Zagrebu kao 30. obljetnicu legendarnog koncerta iz 1989. godine, koji je mnogima ostao u nezaboravnom sjećanju.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.