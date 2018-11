Sukob dvojice alfa mužjaka u farmerskoj areni završio je ispadanjem Roberta koji nije imao lijepe riječi za svojeg suparnika. Don Juan Farme, razočaran izlaskom, otkrio je detalje svojih spletki na imanju te s nama podijelio i predviđanja za veliko finale.

''Farma me promijenila definitivno na bolje, spoznaja drugih ljudi, životinja, jako mi je drago što sam dosta stvari naučio pogotovo od zanata, susreo sam se s milijun novih stvari i mislim da je to jedno od najljepših iskustava u mom životu'', rekao nam je Roberto Levak nakon što je za njega završilo sudjelovanje u Farmi.

A igra je za Roberta završila jer napokon se u areni susreo s dostojnim protivnikom. Izgubljeni dvoboj ostavio je gorak okus u ustima pa je tako Sašu nakon izlaska počastio nelijepim riječima.

''Mislim da nije iskrena osoba i da će sve napraviti i gaziti preko svih da dođe do onog što želi i neka mu je, takav je kakav je i to treba prihvatiti'', tvrdi Roberto.

Nitko na Farmi ne može za sebe reći da nije u rukavu čuvao poneki as, a Roberto je svoje zavodničke vještine brusio do savršenstva, što su mu mnoge dame zamjerile. Mateju i Maju posebno je naljutilo njegovo taktiziranje prije finala.

''Da, priznao bih da sam igrao prljavo jer dosta je ljudi igralo prljavo ako ne i svi i morao sam i ja početi jer da nisam igrao prljavo vjerojatno bih davno prije bio izbačen'', smatra Roberto.

Iako su mnogi nagađali kako su njegove romanse na Farmi sve bile promišljene i neiskrene, Roberto je s imanja izašao uzdignute glave.

''Uvijek sam bio iskren prema svima, svima sam rekao što mislim i mislim da sam se po tome isticao, nekima to nije pasalo, ali sebi sam pokazao da ne mogu šutiti i da moram neku pravdu tjerati. Žalim jedino što sam se svađao s dva ukućana, Matejom i Franom, nažalost desilo se što se desilo i najviše mi je žao što sam se s Lucijom posvađao.'', priča nam.

Prema svemu sudeći, problem je nekako uvijek bio u drugima.

''Posebno me izbacivalo iz takta što neki ljudi nisu imali razumjevanja dok sam ja pokušavao okrenuti sve na zabavu, dizati ljudima atmosferu no neki su to odbijali, okretali leđa i pljuvali jedni po drugima i to me najviše izbacivalo iz takta, ta neljudskost i tu sam pucao najviše'', kaže nam.

Zato su, kako kaže, na Farmi sada ostali najjači koje čeka tijesna borba.

'Jurica je dosta ovako malo pogubljen i treba ga balansirati, mislim da će tu ulogu odlično odigrati Ozren, a i Ana, ona je žena sa 16 lica i mogla bi se prilagoditi svakome, ali Ozren je pametniji i svega je svjestan, neće to dopustiti.

A posljedni će tjedni pokazati koliko su dana obećanja i prijateljstva na Farmi stvarna ili ne.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.