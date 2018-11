Na pola puta do finala, Jasmin je napustio Farmu, velikim dijelom svojevoljno. Mladog farmera srce je vuklo kući, no jednu osobu bilo mu je iznimno teško napustiti. Zašto? E to je povjerio našoj ekipi!

U proteklom tjednu pali su novi savezi i dogovori, ali je sve na kraju završilo i s pokojom suzom, kada je Jasmin odlučio da želi otići kući. Iako je, kako tvrdi, znao odgovore na pitanja u duelu, trema i udaljenost od namilijih odradili su svoje.

''Ja sam htio izaći jer su tamo počeli cirkusi i svađe oko ovog, onog, ti klanovi i sve skupa i zato sam htio izaći. Žao mi je naravno, ali još malo dva, tri dana će me držati pa kad dođem doma opet ću biti sa svojima što mi je najteže i bilo'', rekao nam je Jasmin Kunišinac.

A među prvima koje je nazvao već nakon samog izlaska s imanja bila je Maja.



''Ona je rekla kad budem izašao da joj se javim, ja sam joj se prvi javio, ali i ona je rekla kako joj se nitko nije javio kad je izašao. Otišli smo na kavu i sad ću opet ići do nje kad budem išao doma jer ono prijateljstvo ostaje prijateljstvo'', tvrdi bivši farmer.

No svakim tjednom bliže finalu, prijateljstva su sve labilnija, a povjerenje se gubi. Tako je i Jasmin bolno svjestan toga da neće sa svim farmerima rado razmijeniti iskustva u vanjskom svijetu.



''Ja bih uvijek ostao isti. Ja pogriješim na nekim riječima, izleti iz mene jer ne možete kad vas netko već drugi tjedan krene prozivati imenom, to trpite dokle možete i svatko bi pukao na to i bit će još toga svega do kraja. Izbacivalo me to kad ti netko priča iza leđa, neće ti reći. Stani pred mene i reci mi u lice što ne valja, a ne pričat iza leđa i okolo ideš davat izjave i komentiraš gluposti, nećeš ništa pametno reć, reci istinu. '', rekao nam je.



Najviše je to išlo Anu, s kojom su trzavice dovele do teških riječi.



''Ona za mene, mislim postoji, ali ja s njom više ne želim imati nikakav kontakt. Oni su za mene samo nestali, da se vratim na Farmu prolazio bih pored njih ko pored drveta. Ona je žena u godinama i ima djecu, mogla bi meni biti majka, sve to stoji ali opet ima ona svoj jezik koji je dovede u tu situaciju da netko mora puknut jedanput. '', priča nam.



Ali jedna je Farmerica osvojila njegovo nježno srce. Iako Kristina nije otkrila gaji li prema njemu nešto više od prijateljskih emocija, Jasmin je tu bio jasan, pa ju je i postavio za gazdaricu.



''Što se mene tiče ja sam bio iskren prema svemu, ja ću ostati iskren do kraja. Kako sam s Kristinom bio najbolji, ja ostajem takav i kad izađem van mi ćemo se opet družiti i tko zna što će bit kasnije to se nikad ne zna'', kaže.

No iskrice među njima nisu jedine na Farmi. Roberto, kao pravi Don Juan, obljubio je gotovo pola farmerica.



''Ne znam, sve ovisi, možda sam ja najviše kliknuo, ali najviše ja mislim je kliknuo Roberto. On je bio prvo s Majom, pa je prešao na Mateu, pa ko zna tko je sljedeći kad Matea ispadne, možda će biti opet Edita'', razmišlja Jasmin.

Za njega pak ostaje radost povratka na imanje prije finala.



''Najbolji trenutak mi je bio sve, najbolje trenutke sam tamo i proveo i to će mi ostati u sjećanju do kraja, zato sam i htio da budem tamo do kraja, tako da najbolji trenuci su mi svi tamo prošli, zaključio je.

Cijeli intervju pogledajte u IN Magazinu.

