Pravda je zadovoljena! Poznati holivudski producent Harvey Weinstein optužen je za seksualno uznemiravanje i u slučaju da bude osuđen, prijeti mu 25 godina zatvora. Ekskluzivno smo razgovarali s holivudskim glumcem Ioanom Gruffuddom, čija je supruga bila jedna od žrtava moćnog producenta. Ioan nam je otkrio i kako su supruga i on presretni jer su potpomognutom oplodnjom postali roditelji dviju djevojčica.

Ioan Gruffudd svoju je holivudsku priliku dobio i iskoristio u kultnom ''Titanicu'' Jamesa Camerona prije 22 godine, glumeći oficira Harolda Lowea. Od tada je ovaj simpatični Velšanin glumio u pregršt filmova, ali i serija, a na televizijskom festivalu u Monte Carlu promovirao je čak dvije - ''Harrow'' i ''Liar''.

Zahvaljujući popularnosti serije ''Liar'', u Engleskoj je postao najomraženiji negativac jer u seriji glumi uglednog kirurga optuženog za seksualno uznemiravanje.

"Volio bih sam vidio stvarni utjecaj, u trenutku. Tajming je bio zanimljiv. Mislim da je drama serije bila predivno uređena i lijepo predstavljena", izjavio je Ioan.

Otkrio je i što misli o optužbama protiv holivudskog mogula Harveyja Weinsteina za seksualno zlostavljenje brojnih žena.

"Mislim da je za našu industriju vrlo važno da je to razotkriveno zbog ljudi koji su bili izravno pogođeni time. To je bio vrlo važan dan. To postoji u našem društvu, meni je drago da je to otkriveno i trebali bismo poticati ljude da progovore i da budu hrabri. To je bilo sjajno kod tog pokreta, kako je započeo, da su postojale hrabre žrtve koje su imale hrabrosti progovoriti i dale drugima hrabrosti da kažu svoju priču", objasnio je.

Unatoč svemu, ne misli da je to ikako utjecalo na njegovu ili ženinu karijeru.

"Ona je htjela potvrditi priče drugih žrtvava jer njima nisu vjerovali. Htjela je potvrditi da je to bio način rada. Nikad nećemo znati je li to imalo utjecaja. Ali znamo da nitko od nas dvoje nije bio na audiciji ili snimao film za tu tvrtku od tog incidenta"

Ioanovi su roditelji bili učitelji, a evo kako su reagirali nakon što im je otkrio da se želi baviti glumom.

"Moji su me roditelji i obitelj jako podupirali dok sam odrastao. Često sam izostajao iz škole da bih izučavao glumu, fizički glumeći, profesionalno, kao dijete u sapunici", priznao je.

A osim glumačkim, Ion se može pohvaliti i pjevačkim talentom.

"Čujte, mislim da svaki Velšanin vjeruje da zna pjevati. Da, pobjeđivao sam na pjevačkim natjecanjima, pjevao sam pred publikom, u Carnegie Hallu prije koju godinu. Vjerujem da znam pjevati i, tko zna, možda jednog dana izdam nekoliko pjesama", zaključio je.

On i žena bili su vrlo otvoreni u vezi s potpomognutom oplodnjom da bi dobili svoje kćeri.

"Da, to je bila još jedna situacija gdje je moja žena bila vrlo hrbara i otvorena da govori o tome. Mislim da imamo djecu sve kasnije. Tako je društvo, pogotovo zapadno, diktiralo stvari, da prvo imamo karijeru, a zatim razmišljamo o obitelji. Ali čudo znanosti omogućilo nam je da imamo dvije predivne kćeri i samo smo htjeli podijeliti svoju priču, kako smo dobili obitelj", izjavio je Ioan.

