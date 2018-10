Bivša Miss turizma svijeta, lijepa Trogiranka Anita Dujić danas radi kao dekoraterka na filmu i medije uglavnom izbjegava. Živi u Londonu s partnerom Duncanom, a par će za nekoliko mjeseci dobiti svoje prvo dijete. Anita, koja trenutačno boravi u Zagrebu, s nama je podijelila detalje novog života.

Iako Anitu Dujić i dalje često vežemo uz manekenstvo i modeling, posljednjih sedam godina uspješno gradi karijeru dekoraterke seta na filmu i u TV serijama:

''Ušla sam u taj svijet potpuno neplanirano, preko bivšeg supruga, zapravo sam njemu pomogla na jednom projektu i ostala sam na tome. Cijelo vrijeme sam radila na stranim koprodukcijama. U Hrvatskoj se sve više i više snima stranih koprodukcija što je fantastično i jako puno naših ljudi radi na tim projektima'', govori nam Anita.

Anita Dujić (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Njezin je prvi takav projekt bio 2011. u planetarno popularnoj seriji ''Game of Thrones''. Od tada su se angažmani samo nizali. Zaposlena je bila i na filmu "Mama Mia Here We Go Again", koji je, među ostalim, sniman i u Hrvatskoj. A na otoku Visu, tijekom snimanja ovog hit filma, dogodila joj se i ljubav. Osvojio ju je šarmantan Škot, zbog kojeg se na kraju preselila u englesku prijestolnicu:

''Desila se ljubav, i to je nekako bila prekretnica gdje sam ja rekla - okej ja dolazim. Ja sam imala tu sreću da nakon svih peripetija u životu, da sam naišla nekoga kome je bitno da sam ja sretna. Ja sam zaljubljena u njega, i lijepo mi je, sretna sam, divno je kad pronađeš nekoga s kim imaš poptuno nekakav mir. Nema komplikacija, nema problema, ima taj izražen tipični škotski humor i koji me nasmijava svakodnevno'', priznala nam je.

S Duncanom, koji radi kao lokacijski menadžer u svijetu filma, napokon je pronašla pravu ljubav, a krajem siječnja postat će roditelji. Anita je odlučila bebu na svijet donijeti u Hrvatskoj stoga je ovih dana doputovala u Zagreb:

''Poželjela sam se svega i htjela sam doći tu i dijete roditi u nekom meni poznatom okruženju, tako da Duncan će uzeti pauzu kad završi film na kojem radi da bude tu s nama, a dalje ćemo vidjeti. U svakom slučaju je cilj da smo što više zajedno ko obitelj i da smo što više skupa.'', kaže nam.

Anita Dujić (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Iako ih i njezini i njegovi roditelji često pitaju kada će svoju ljubav okruniti i brakom, ovom zgodnom paru to trenutačno nije najvažnije:

''Možda jednog dana se spontano odlučimo, ali svakako nije prioritet. Oboje smatramo da nije bitno ni za ljubav ni za odnos dugoročni. Zaista, komad papira ništa ne mijenja'', smatra Anita.

A kako bi što jednostavnije upoznao hrvatski mentalitet, Anita je svojem Duncanu darovala knjigu koju je napisao Amerikanac, hrvatski zet.

Duncan je ostao iznenađen kada je shvatio da buduća majka njegova djeteta u Hrvatskoj uživa status celebrityja. Zbunila su ga fotografi koji su ih okružili na zagrebačkoj špici:

''Znači, on je mene upoznao na filmu, mi tamo svi šljakamo, svi smo šljakeri, nema tamo puno glamura, i onda kad je čuo da je jedan segment mog života javan, nije znao što se dešava'', kaže Anita.

Bivša manekenka se priprema za porođaj. Posljednjih tjedana pratila je i teška svjedočanstva iz hrvatskih rodilišta:

''Mi živimo još poprilično u patrijalhalnom društvu i žene nekako sve čuvaju za sebe, srame se, pričaju samo međusobno, ali trebamo biti glasne, trebamo reći sve što nas smeta, svako loše iskustvo, ne bi li se to popravilo'', zaključila je.

No o svemu nastoji razmišljati pozitivno i više od svega veseli se majčinstvu. A ljubav joj pruža čovjek koji je čini sretnom ženom!

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.