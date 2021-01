Pratiti trendove i konstantno mijenjati svoj imidž katkad svjetskim, ali i domaćim zvijezdama, pada vrlo teško. Zato često posežu za malim trikovima koji daju svježinu njihovu izgledu bez trajne i zahtjevne promjene. Kako im to polazi za rukom te koje dame su apsolutne vladarice transformacija, otkrijte u našem videu.

Iako je bila članica žirija, a ne natjecateljica u showu "Tvoje lice zvuči poznato", ni Indiru Levak nisu zaobišle male transformacije iza kojih stoji cijeli tim visažista i stilista. A upravo zbog promjena Indirina imidža iz emisije u emisiju, o showu se govorilo još danima kasnije.

"Naravno da ljudi uvijek komentiraju i to je jako jako dobro, ja to volim. Sto ljudi, sto ćudi, a o ukusima se ne raspravlja.

A dobila sam i kompliment od muža jer na kućni prag uvijek dolazi neka druga žena, što nije tako ni loše i u biti je on najviše profitirao", našalila se Indira.

Ipak, od svoje kratke, prepoznatljive frizure ne bi tako lako odustala. Baš kao i brojne druge zvijezde koje žele promjenu u izgledu, ali samo kratkoročnu. Primjerice, za potrebe snimanja spotova ili za šetnju crvenim tepihom. Zato često posežu za perikama. Ne tako davno Hollywood je zaludio takozvani "fake bob", koji se svidio i Severini.

"Slučajno sam vidjela periku koja mi se svidjela i onda sam počela razmišljati da bi ona bila dobra i kraća, i ovakva i onakva. Nisu me shvatili ozbiljno da ću ja to zaista nositi", otkrila nam je Severina.

Perike su čest modni detalj i Tihani Harapin Zalepugin. Noseći ih, osjeća se zaigrano, a na njih se odlučila na nagovor frizerke. S obzirom na to da joj se transformacija svidjela, Tihana se nastavila igrati svojim izgledom.

"Kad sam god stavila tu periku, moram priznati, nikad se nisam osjećala nesigurno i bez samopouzdanja. Što se to događa, ne znam, ali se događa nešto pozitivno", zaključila je.

Plesnim pjesmama za nešto mlađu publiku Neda Ukraden je prilagodila i svoj imidž. Na taj ju je korak ohrabrila njezina kći.

"Ona smatra da treba napraviti neki zaokret. Kaže: 'Mama, ne možeš s istom frizurom drugu priču pričati. Nije dovoljno samo promijeniti haljinu, kostim'", objasnila je Neda.

No svakako, samo je jedna vladarica transformacija cijelu svoju glazbenu karijeru.

"Ja se užasavam dosade, da ponovim ili ponavljam nešto što sam već učinila. Pa gdje je onda tu moja mašta?" pita se Josipa.

Iako su joj bile svojevrstan zaštitni znak, u posljednja dva spota Mia Negovetić pojavila se bez naočala. Već su joj ranije taj potez mnogi savjetovali. No ona, tvrdi, od njih nije trajno odustala.

"Budući da su naočale dio mene otkad sam se počela baviti pjevanjem, mislim da bi upravo zato trebale ostati jer su dio mog imidža i lijepa poruka mladima da trebamo ostati svoji i biti svoji i ne slušati komentare", smatra Mia.

Nešto neobično nedavno se moglo vidjeti i u pogledu Franke Batelić. Za potrebe snimanja spota za pjesmu "Plan B" nosila je leće u boji.

"Ja potpuno zaboravim da imam ove leće na sebi. Malo na jedan dan imam plave oči. Prvi put u životu imam leće na sebi, tako da imate malu ekskluzivu. Zaprepastim se svaki put kad se pogledam u ogledalo, doduše", priznala je Franka.

